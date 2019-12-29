AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بنسبة 70%.. التنمية المحلية تكشف عن المحافظات الأكثر فقرا.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:25 م
خالد قاسم
خالد قاسم
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد وصل اليوم الأحد لمحافظة الأقصر للاجتماع ب 6 محافظين.

وكشف خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن اجتماع وزير التنمية المحلية ب 6 محافظين يهدف لسرعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 143 قرية.

وأوضح خالد قاسم، أن الاجتماع بحث أيضا تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة فى 212 قرية من محافظات الأقصر، أسوان، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط من أصل 134 وهم المتمركزين بمحافظات الصعيد والتى تتعدى نسبة الفقر بهم 40 : 70%.

وأكد خالد قاسم، أن وزارة التنمية المحلية لا تدخر جهدا خاصة بالتعاون مع الجهات والوزارات لتنفيذ تعليمات الرئيس السيسى لتوفير احيتاجات القرى الأكثر احتياجا.

وتابع خالد قاسم، أن مبادرة حياة كريمة تهدف فى الأساس على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي، البيئى، الاجتماعى الموجودة بالقرى الأكثر احتياجا وإتاحة فرص عمل لهم.

يذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تأتي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكاتف الحكومة والمجتمع المدني لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وبما يساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القري ، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة وحوالي ٤.٢ مليار جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي ببني سويف بحضور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. والمحافظ: خطة مشتركة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة

رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع حياة كريمة

محمود شعراوي: نعكف حاليا على وضع التصور النهائي لمبادرة حياة كريمة

ضمن حياة كريمة.. انطلاق وحدة لتدريب الشباب على المهن بالقرى الاكثر احتياجا بأسيوط

على مدار 3 أيام.. قافلة جمعية أطفال السجينات تقدم خدماتها الطبية بقرى أسيوط

محافظ أسيوط يناقش موقف مبادرة حياة كريمة مع وفد برنامج التنمية المحلية

ترشيحاتنا

شرطة نيويورك تكشف تفاصيل مثيرة حول هجوم الطعن الجماعي على اليهود

الجمبري يتراجع 20 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الأحد 29-12-2019

ميتسوبيشي تطرح باجيرو 2020 pajero في مصر.. سعر ومواصفات

محمد صلاح .. حفل جلوب سوكر لاختيار الأفضل في عام 2019 ..اليوم

عقب تأكد غيابه 8 أشهر.. رسالة دعم مؤثرة من الأهلي لـ سعد سمير

نشرة الفن.. أول تعليق من جوهرة بعد تأييد حبسها لـ التحريض على الفسق.. التحقيق مع فنانة مغربية شهيرة بتهمة ابتزاز شخصيات عامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس تثقيف القومي للتغذية يكشف عن علاقة الصابون السائل بالسرطان

رياضة جديدة للسياح.. التزحلق على الماء يغزو خليج موسى بطور سيناء

مع حبيبته الإسرائيلية والأصغر بـ 34 عامًا.. آل باتشينو في أحدث ظهور.. صور