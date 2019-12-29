بنسبة 70%.. التنمية المحلية تكشف عن المحافظات الأكثر فقرا.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد وصل اليوم الأحد لمحافظة الأقصر للاجتماع ب 6 محافظين.



وكشف خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن اجتماع وزير التنمية المحلية ب 6 محافظين يهدف لسرعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 143 قرية.



وأوضح خالد قاسم، أن الاجتماع بحث أيضا تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة فى 212 قرية من محافظات الأقصر، أسوان، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط من أصل 134 وهم المتمركزين بمحافظات الصعيد والتى تتعدى نسبة الفقر بهم 40 : 70%.



وأكد خالد قاسم، أن وزارة التنمية المحلية لا تدخر جهدا خاصة بالتعاون مع الجهات والوزارات لتنفيذ تعليمات الرئيس السيسى لتوفير احيتاجات القرى الأكثر احتياجا.



وتابع خالد قاسم، أن مبادرة حياة كريمة تهدف فى الأساس على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي، البيئى، الاجتماعى الموجودة بالقرى الأكثر احتياجا وإتاحة فرص عمل لهم.



يذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تأتي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكاتف الحكومة والمجتمع المدني لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وبما يساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القري ، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة وحوالي ٤.٢ مليار جنيه.

