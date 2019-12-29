فى إطار الاحتفال بالعام المصرى الروسي .. مصر تحتفل بيوم المترجم..ومغيث: العلاقات المصرية الروسية قوية..وعرض برنامج جمعية الخريجين على السيسي قريبا .. صور

*رئيس المركز القومي للترجمة :
نخطط لإستقدام عدد من الكتاب الروس للتوقيع علي كتبهم من القاهرة
*شريف جاد :
*شريف جاد :
برنامج الجمعية المصرية للخريجين سيكون جاهزًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أيام
*خبير :
*خبير :
تواجهنا مشكلة جادة وهى صعوبة الحصول على حقوق الملكية
في إطار إحتفالية كبرى بقاعة طه حسين بالمركز القومى للترجمة وفى حضور حشد كبير لمجموعة من أهم المترجمين عن اللغة الروسية افتتح الدكتور أنور مغيث ، رئيس المركز القومي للترجمة ، فعاليات يوم المترجم برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم الذى ضم ندوة "الأدب والاستشراق والسياسة" فى إطار الاحتفال بالعام المصرى الروسي الذى يبدأ بعد ايام مع مطلع عام 2020 بمبادرة من الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين .
وأشار مغيث فى كلمته الي أن العلاقات المصرية الروسية تمتلك رصيدًا يسهم فى دعم التعاون المستقبلي بين البلدين، حيث إن المركز يخطط لمجموعة من الفعاليات من بينها إستضافة عدد من الكُتاب الروس لتوقيع ترجماتهم وتعريف الجمهور المصرى بهم.
كما تحدث الدكتور والمترجم ايمان يحيي حول تفاؤله بمستقبل الترجمة من الروسية الي العربية لأسباب كثيرة أهمها عودة روسيا كلاعب اساسي على الساحة السياسية والثقافية العربية بالإضافة إلي زيادة عدد الطلاب والمتحدثين للغة الروسية .
وتحدث شريف جاد رئيس الاتحاد العربي لخريجى الجامعات السوفيتية والروسية عن أهمية عام مصر وروسيا الذى يأتى بمبادرة تاريخية وبدعم رئاسي لأول مرة وضرورة استثماره لأقصى حد وتصحيح المسمى ليكون عام مصر وروسيا للتعاون الانسانى بدلًا من عام الثقافة المصرية الروسية مما يفتح المجال للتعاون فى جميع المجالات وخاصة البحث العلمى والثقافة.
وأكد جاد أن برنامج الجمعية المصرية للخريجين سيكون جاهزًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أيام، وطالب بسرعة تقديم البرنامج النهائى من الطرفين المصرى والروسى .
كما تحدث الدكتور نبيل رشوان الخبير فى العلاقات المصرية الروسية: أن الأزمة التى نعانى منها أن الترجمة تابعة للسياسة وبالتالى تزيد وتقل حسب مستوى العلاقات السياسية، كما تواجهنا مشكلة جادة وهى صعوبة الحصول على حقوق الملكية مما يصعّب عملية الترجمة.
كانت الإحتفالية قد بدأت بعرض فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ المركز القومى للترجمة ودور مؤسسه الدكتور جابر عصفور، وكلمات الدكتورة أمال الروبى والمترجم السورى الكبير ثائر ديب، وفى الختام تم توقيع مجموعة من الكتب كان من بينها كتاب يوسف إدريس للمستشرقة الروسية فاليريا كيريبتشينكو ترجمة الدكتور إيمان يحيي.
حضر الاحتفالية كل من الفنانين محمود حميدة وعزت العلايلى والسيناريست مصطفى محرم والمخرج محمد فاضل ونائب مدير المركز الثقافى الروسى أليكسى بوكين، والمصور السينمائى محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم.
في إطار إحتفالية كبرى بقاعة طه حسين بالمركز القومى للترجمة وفى حضور حشد كبير لمجموعة من أهم المترجمين عن اللغة الروسية افتتح الدكتور أنور مغيث ، رئيس المركز القومي للترجمة ، فعاليات يوم المترجم برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم الذى ضم ندوة "الأدب والاستشراق والسياسة" فى إطار الاحتفال بالعام المصرى الروسي الذى يبدأ بعد ايام مع مطلع عام 2020 بمبادرة من الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين .
وأشار مغيث فى كلمته الي أن العلاقات المصرية الروسية تمتلك رصيدًا يسهم فى دعم التعاون المستقبلي بين البلدين، حيث إن المركز يخطط لمجموعة من الفعاليات من بينها إستضافة عدد من الكُتاب الروس لتوقيع ترجماتهم وتعريف الجمهور المصرى بهم.
كما تحدث الدكتور والمترجم ايمان يحيي حول تفاؤله بمستقبل الترجمة من الروسية الي العربية لأسباب كثيرة أهمها عودة روسيا كلاعب اساسي على الساحة السياسية والثقافية العربية بالإضافة إلي زيادة عدد الطلاب والمتحدثين للغة الروسية .
وتحدث شريف جاد رئيس الاتحاد العربي لخريجى الجامعات السوفيتية والروسية عن أهمية عام مصر وروسيا الذى يأتى بمبادرة تاريخية وبدعم رئاسي لأول مرة وضرورة استثماره لأقصى حد وتصحيح المسمى ليكون عام مصر وروسيا للتعاون الانسانى بدلًا من عام الثقافة المصرية الروسية مما يفتح المجال للتعاون فى جميع المجالات وخاصة البحث العلمى والثقافة.
وأكد جاد أن برنامج الجمعية المصرية للخريجين سيكون جاهزًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أيام، وطالب بسرعة تقديم البرنامج النهائى من الطرفين المصرى والروسى .
كما تحدث الدكتور نبيل رشوان الخبير فى العلاقات المصرية الروسية: أن الأزمة التى نعانى منها أن الترجمة تابعة للسياسة وبالتالى تزيد وتقل حسب مستوى العلاقات السياسية، كما تواجهنا مشكلة جادة وهى صعوبة الحصول على حقوق الملكية مما يصعّب عملية الترجمة.
كانت الإحتفالية قد بدأت بعرض فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ المركز القومى للترجمة ودور مؤسسه الدكتور جابر عصفور، وكلمات الدكتورة أمال الروبى والمترجم السورى الكبير ثائر ديب، وفى الختام تم توقيع مجموعة من الكتب كان من بينها كتاب يوسف إدريس للمستشرقة الروسية فاليريا كيريبتشينكو ترجمة الدكتور إيمان يحيي.
حضر الاحتفالية كل من الفنانين محمود حميدة وعزت العلايلى والسيناريست مصطفى محرم والمخرج محمد فاضل ونائب مدير المركز الثقافى الروسى أليكسى بوكين، والمصور السينمائى محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم.