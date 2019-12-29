فى إطار الاحتفال بالعام المصرى الروسي .. مصر تحتفل بيوم المترجم..ومغيث: العلاقات المصرية الروسية قوية..وعرض برنامج جمعية الخريجين على السيسي قريبا .. صور

*رئيس المركز القومي للترجمة :

نخطط لإستقدام عدد من الكتاب الروس للتوقيع علي كتبهم من القاهرة

*شريف جاد :

برنامج الجمعية المصرية للخريجين سيكون جاهزًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أيام

*خبير :