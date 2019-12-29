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توك شو

سجادة الصلاة تعرضك للاعتقال.. الصين تفرض قيودا جديدة على المسلمين.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:14 م
الصين تفرض قيود على
الصين تفرض قيود على المسلمين
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آيات أحمد
عرضت فضائية "الآن" تقريرًا يكشف فرض الصين قيودًا مشددة على المساجد في إقليم شينجيانج، حيث أكد التقرير أن المكان آمن وفيه خير كثير ومساحات كبيرة للجميع.

وأوضح التقرير، أنه فى منطقة البازار توجد مساجد مغلقة، أحدهما للإصلاحات، وآخر يفتح وقت الصلاة فقط ولفترة وجيزة، حيث هدمت الحكومة الصينية خلال الأعوام الماضية، مساجد كثيرة في إقليم شينجيانغ خاصة مدينتي هوتان وقشقر.

وأكد التقرير أن المساجد التي نجت تفتح فقط وقت الصلاة ولفترةٍ وجيزة، وفي حالة أن فاتكَ الوقتُ فقد فاتتكَ الصلاة، حيث ظهر بالفيديو أحد المسلمين يطلب فتح المسجد لتأدية صلاة العصر ولكن حارس المسجد رفض.

وتابع التقرير، أن حيازة سجادة الصلاة فى البيت محظورة وقد تؤدى لزج صاحبها إلى المعتقل، كما أنه لا يمكن فرد سجادة صلاة فى أى مكان وتأدية الصلاة لكى لا يتعرض المصلى للعقوبة.

وتوجد على مداخل المساجد بوابة إلكترونية، تقرأ علامات الشخص البيومترية، فإذا كانت ملفاتهم سليمة، سُمح لهم بالدخول، والأهم، يُسجل حضورهم في ملف يتمّ استدعاؤه وقت الحاجة، كما أن الشرطة السرية تدون أيضًا بيانات المصلين.

وبدأت الحكومة الصينية منذ عام ٢٠١٦، برفع العلم الصيني فوق جميع المساجد مثل أي متحف أو مؤسسة.
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