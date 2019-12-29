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مرأة

حيل مجربة للتخلص من تسوس الأسنان

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:30 م
تسوس
تسوس
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لمياء الياسين
آلام الأسنان من أشد الالام على المريض، وتنتج عن تسوس بعض الأسنان وهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تضر أسنانك مثل التدخين والكثير من الكافيين.. نشر موقع Bright Side قائمة بالطرق الطبيعية والبسيطة للتخلص من مشاكل الأسنان.

وصفة حبة البركة والقرنفل

المكونات:

3 أكواب من الماء
2 ملعقة كبيرة من حبة البركة
3 ملاعق كبيرة من قرنفل
ربع ملعقة خل أبيض

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات جيدًا ثم ضعيها على النار حتى الغليان ثم ارفعيها واتركيها حتى تبرد وضعي الخليط في وعاء محكم واستخدميها كمضمضة للفم للتخلص من البكتيريا والقضاء على التسوس.

صودا الخبز و الألوفيرا

كوب ماء واحد
1/2 كوب صودا الخبز
واحد ملعقة صغيرة الألوة فيرا هلام
4 ملاعق كبيرة من الجليسرين النباتي
ملعقة صغيرة واحدة من زيت الليمون الأساسي

قومى بتنظيف أسنانك باستخدام هذا المزيج وستبدو أسنانك أكثر بياضًا وبريقًا وصحة في غضون دقائق.


وصفة الصودا والكركم
المكونات:
ملعقة من البيكينج صودا
ملعقة من الكركم
قطرتين من زيت القرنفل

الطريقة:
امزجي كل المكونات مع بعضها البعض جيدا، وقومي بوضعها على فرشاة الأسنان، وافركي الخليط على أسنانك لمدة 5 دقائق، كرري العملية مرتين في اليوم لمدة أسبوع وستلاحظين النتيجة.


بذور سحرية أمضغيها

ويمكن لمضغ بذور نبات "حبهان" بعد الأكل فى حمايتك من التسوس حيث إن الشاي الأخضر يحتوي على مادة لها فائدة عظيمة في قتل نوع من انواع البكتيريا التي تسبب تسوس السن وألمه.
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