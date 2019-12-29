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حوادث

ضبط 225 متهما هاربا وتحرير 2163 مخالفة مرورية بالقليوبية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:26 م
حملة امنية
حملة امنية
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إبراهيم الهوارى
نجحت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية من ضبط 225 محكوما عليهم خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط 225 محكوما عليهم بإجمالى 5861 أحكام منفذة 826 حكما جزئيا و212 حكما مستأنف وتحصيل 4617 جنيه غرامات وتحرير 191 مخالفة.

كما شنت الإدارة العامة للمرور حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة أسفرت عن تحرير 2163 مخالفة مرورية، لقائدي السيارات والدراجات النارية و701 مخالفة انتظار خاطئ و312 حالة تصالح فورى.

فيما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 15 رخصة و12 تصالح وتحصيل 3150 جنيه غرامة فضلا عن ضبط 425 مخالفة مرافق عبارة عن (46 إشغالات طريق -190 إزالة فورية - 9 فرش شاي - 4 تندة - 12 نظافة عامة - 37 إعلانا مخالفا - 108 بائعين متجولين - 16 وصلة كهربائية - 3 قرارات غلق) وتحررت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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