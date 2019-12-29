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مرأة

بـ تسريحة القطتين.. لقاء الخميسى برفقة زوجة خالد سليم | شاهد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:34 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة لقاء الخميسي مجموعه من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة زوجها اللاعب محمد عبد المنصف، والفنان خالد سليم وزوجته خيرية على، احتفالا بالكريسماس.

وتألقت زوجة الفنان خالد سليم ، بإطلالة شتوية مرتدية معطف فرو باللون البيج ، وارتدت نظارة شمس، أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها بوضع الماكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع الروج باللون الأحمر الفاتح.

وظهرت الفنانة لقاء الخميسي، بتسريحة شعر طفولية "قطتين" ، وهو ما نال إعجاب الكثير من متابعيها و جمهورها.

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بـ تسريحة القطتين.. لقاء الخميسى برفقة زوجة خالد سليم | شاهد

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