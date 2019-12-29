دبلوماسي: السياسة المصرية تحقق التوازنات لحماية الشعوب من الإرهاب.. فيديو

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السياسة الخارجية هي تعبير عن مكانة الدولة وقدرتها على التواصل مع العالم الخارجي.



وأضاف السفير محمد حجازي، خلال حواره في برنامج"8 الصبح"، الذي يذاع على قناة dmc، أن مصر استطاعت أيضًا أن تتصدى لكل التحديات التي تواجه العالم كله والمنطقة العربية ومن أهم تلك القضايا التحدي لقضية الإرهاب، وكانت على قدر كبير من المسئولية في مواجهة مثل هذه القضايا.



وأوضح حجازي، أن مصر تستطيع أن تدير علاقة استراتيجية مع القوى الكبرى من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وتكون على قدم المساواة معهم من حيث الكفاءة والحنكة الدبلوماسية.



وذكر السفير محمد حجازي، إن مصر اكتسبت ثقة الشركاء التقليديين في أوروبا، وأيضًا حرصت على بقاء علاقاتها السياسية مع أشقائنا العرب والأفارقة، وأن العلاقة بين مصر والدول الأخرى هي علاقة متوازنة.



وأشار حجازي، إلى أن العلاقة المتوازنة أساسها الندية والاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد، لذلك استطاعت مصر في الحفاظ على مكانتها واحترامها وتمثيلها في كافة المحافل الدولية بمختلف المجالات، وهذا بفضل السياسة المتوازنة التي تحافظ على قواعد وأسس القانون الدولي وتحترمه، وتحاول مصر جاهدة على أبعاد الأطراف الخارجية الإقليمية مثل تركيا وإيران التي تتدخل بشكل فج في الشأن الإقليمي العربي، ولذلك تسعى مصر لتأكيد دعائم العلاقات وترسيخ الاستقرار الإقليمي.