AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دبلوماسي: السياسة المصرية تحقق التوازنات لحماية الشعوب من الإرهاب.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:42 م
السفير محمد حجازي،
السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الاسبق
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السياسة الخارجية هي تعبير عن مكانة الدولة وقدرتها على التواصل مع العالم الخارجي.

وأضاف السفير محمد حجازي، خلال حواره في برنامج"8 الصبح"، الذي يذاع على قناة dmc، أن مصر استطاعت أيضًا أن تتصدى لكل التحديات التي تواجه العالم كله والمنطقة العربية ومن أهم تلك القضايا التحدي لقضية الإرهاب، وكانت على قدر كبير من المسئولية في مواجهة مثل هذه القضايا.

وأوضح حجازي، أن مصر تستطيع أن تدير علاقة استراتيجية مع القوى الكبرى من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وتكون على قدم المساواة معهم من حيث الكفاءة والحنكة الدبلوماسية.

وذكر السفير محمد حجازي، إن مصر اكتسبت ثقة الشركاء التقليديين في أوروبا، وأيضًا حرصت على بقاء علاقاتها السياسية مع أشقائنا العرب والأفارقة، وأن العلاقة بين مصر والدول الأخرى هي علاقة متوازنة.

وأشار حجازي، إلى أن العلاقة المتوازنة أساسها الندية والاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد، لذلك استطاعت مصر في الحفاظ على مكانتها واحترامها وتمثيلها في كافة المحافل الدولية بمختلف المجالات، وهذا بفضل السياسة المتوازنة التي تحافظ على قواعد وأسس القانون الدولي وتحترمه، وتحاول مصر جاهدة على أبعاد الأطراف الخارجية الإقليمية مثل تركيا وإيران التي تتدخل بشكل فج في الشأن الإقليمي العربي، ولذلك تسعى مصر لتأكيد دعائم العلاقات وترسيخ الاستقرار الإقليمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد حجازي: ألمانيا ترى فى مصر عنصر الاستقرار الأول

دبوماسى: منتدى أسوان يبحث حلولا لقضايا أفريقيا ومواجهة الإرهاب

حجازي: مصر تستهدف أمن واستقرار ليبيا.. وعلاقاتنا الخارجية متوازنة.. فيديو

ترشيحاتنا

رئيس تثقيف القومي للتغذية يكشف عن علاقة الصابون السائل بالسرطان

ساعة على الهاتف.. تفاصيل مكالمة باريس سان جيرمان وكلوب

هل يجوز للزوج التصرف في شبكة زوجته ؟

علامات تدل على رضا الله عنك

تريند الفن | رقصة رانيا يوسف مع زوجة مصطفى فهمي.. والفيديو الجديد لـ منى فاروق وشيما الحاج

بسبب ٢٥٠ جنيها.. شقيقان يقتلان شقيقهما صعقا بالكهرباء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيبك بـ 7 أمراض.. تعرف على أضرار تناول الثومية

رئيس تثقيف القومي للتغذية يكشف عن علاقة الصابون السائل بالسرطان

رياضة جديدة للسياح.. التزحلق على الماء يغزو خليج موسى بطور سيناء