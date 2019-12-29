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أخبار البلد

على أساس إني ملحدة.. دعاء فاروق ترد على سؤال غريب من أحد متابعيها

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:44 م
الإعلامية دعاء فاروق
الإعلامية دعاء فاروق
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حمادة خطاب
نشرت الإعلامية دعاء فاروق، عبر صفحتها الخاصة على انستجرام ، صورة جديدة لها بميك أب مختلف، مشيدة بالميك أب أرتست التى قامت بعمل المكياج لها.

ونالت الصورة إعجاب عدد من المتابعين، فيما سألتها إحدى المتابعات قائلة "هو حضرتك بتقدمي برامج دينية ليه طيب!!🤔".

وردت الإعلامية دعاء فاروق على سؤالها قائلة: "ده علي أساس اني ملحدة مثلا ... ليه الملحد بيقدم برامج دينية ؟؟؟ مش فاهمة السؤال".

فيما هاجم متابعو دعاء فاروق السائلة قائلين إن سؤالها غريب وساذج وغير مفهوم بالمرة.

جدير بالذكر أن الإعلامية دعاء فاروق تعرضت للانتقاد أكثر من مرة بسبب ملابسها المثيرة للجدل، وآخرها كانت بدلة أحد كمّيها من الريش.
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