كاف يعلق على تعادل الزمالك أمام زيسكو في دوري أبطال أفريقيا

علق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" على تعادل فريق الزمالك أمام نظيره زيسكو الزامبي، بهدف لكل فريق، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.



وقال الكاف عبر حسابه الرسمي،إن اللاعب النيجيري كوادري كولا اليديوون أنقذ زيسكو من الخسارة أمام الزمالك، بعدما سجل هدف التعادل قبل نهاية المباراة بـ 12 نقطة، بعدما تقدم الزمالك عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 72".



وأـضاف الحساب الرسمي للكاف، أن فريق زيسكو أهدر العديد من الفرض المحققة أمام الزمالك، وكان الأخطر خلال المباراة.



ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة الرابعة في جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ دوري أبطال أفريقيا خلف مازيمبي متصدر الترتيب، ويحل زيسكو ثالثا بنقطتين بفارق الأهداف عن أول أغسطس صاحب المركز الرابع.