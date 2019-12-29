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رياضة

سمير: أهلي 2005 يخوض فترة إعداد عقب امتحانات نصف العام

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:05 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد أحمد سمير، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ أن الفريق حقق المطلوب منه بشكل رائع في الدور الأول من بطولة منطقة القاهرة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته ليتربع على صدارة ترتيب المجموعة برصيد ٣٠ نقطة من ١٠ مباريات بالعلامة الكاملة.

وأضاف سمير: "اللاعبون قدموا مستويات مميزة للغاية خلال المباريات التي خاضها الفريق ونجحوا في إظهار إمكانياتهم رغم صعوبة بعض اللقاءات".

وأكد سمير ثقته في تقديم اللاعبين نفس المستويات خلال الدور الثاني، مشيرًا إلى أنه سيقوم بعمل فترة إعداد فني وبدني للاعبين عقب انتهائهم من أداء امتحانات نصف العام الدراسي، حتى يكون الجميع على أتم الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأشار مدرب أهلي ٢٠٠٥ إلى أنه عقد جلسة مع الجهاز المعاون للفريق تحدث خلالها عن متطلبات المرحلة المقبلة، وطالب الجميع بالتكاتف من أجل مواصلة العمل على تحقيق الهدف المنشود بإعداد جيل مميز من اللاعبين للنادي الأهلي.
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