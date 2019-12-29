نبيلة مكرم: نستهدف توجيه الشباب لفرص العمل المتوفرة والمشروعات الصغيرة

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برفقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في المؤتمر الذي تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة الهجرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على هامش انطلاق مبادرة "مراكب النجاة" من محافظة الفيوم.



وشارك في المؤتمر حشد كبير من الشباب وطلاب المدارس، حيث تم استعراض ما يقوم به جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترات الماضية، إذ خطط الجهاز للتعاون مع وزارة الهجرة في مبادرة "مراكب النجاة".



من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، خلال كلمتها في المؤتمر، إن مشاركة الجهاز بمبادرة "مراكب النجاة" تعد إضافة كبيرة لما يؤديه من دور فاعل بين الأوساط الشبابية والمساهمة في القضاء على البطالة، ومن ثم التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية نتيجة ما يقدمه من برامج عدة تساعد الشاب على بدء مشروعه الخاص.



وأضافت وزيرة الهجرة أن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية يعد أمرا هاما، لكن لابد أن يتبعه توفير لفرص عمل ووضع خارطة طريق للشاب تساعده في إيجاد عمل أو البدء في مشروعه الخاص، لذا فالتعريف وتسليط الضوء على ما يقوم به جهاز تنمية المشروعات خطوة هامة في سبيل مساعدة الشباب لإيجاد فرص عمل، بالإضافة لفرص العمل الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية الكبيرة.



وقال محمد سلطان، رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات إن كل العاملين بجهاز تنمية المشروعات على استعداد تام للمشاركة والتعاون مع وزارة الهجرة في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" من خلال ما يقوم به الجهاز من خطط وأنشطة تخص الشباب، وأن هناك نحو ٣.٢ مليون مشروع وفرته الجهاز، بميزانية بلغت نحو ٥٠ مليار جنيه، تم تخصيص نحو نصفهم في الصعيد، من بينهم ٢٣٦ ألف مشروع وفرت ٢٦٠ الف فرصة عمل، بتكلفة بلغت نحو ٢.4 مليار جنيه بمحافظة الفيوم.



وأشار إلى أنه تم تخصيص ٢٩٤ مليون جنيه في ٢٠١٩،لتوفير نحو ٢٣ ألف فرصة عمل، من خلال ملتقيات التوظيف التي يتم تنظيمها لخدمة شباب المحافظة ومساعدتهم لبدء مشروعاتهم الخاصة، ما يعد سبيلا للتصدي للهجرة غير الشرعية.



وأوضح سلطان أن جهاز تنمية المشروعات عمل على دمج مجال ريادة الأعمال ضمن برامج عمله والخدمات التي يقدمها للشباب، من خلال عقد شراكات متكاملة مع شركاء التنمية بمحافظة الفيوم.