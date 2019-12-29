سناب شات يستعد لإطلاق ميزة جديدة

يستعد تطبيق سناب شات Snapchat، في شهر فبراير من عام 2020، لتسليط الضوء على إحدى ميزاته الأكثر شيوعًا حتى الآن، والتي لم يتم استغلالها بشكل كافٍ، حيث ستصبح الصورة الشخصية القابلة للتخصيص Bitmoji أكثر بروزًا ضمن سلسلة رسوم متحركة كاملة تسمى Bitmoji TV، الأمر الذي يعد تطورًا كبيرًا بالنسبة للصورة الشخصية القابلة للتخصيص Bitmoji، بما يتجاوز ملصقات الدردشة والقصص المصورة.



وبحسب ما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، قد يساعد إنشاء عروض داخلية أصلية لقسم اكتشف Discover، على التفريق بين عدد كبير من منصات الفيديو القصيرة الموجودة والتي من بينها يوتيوب وتيك توك و Facebook Watch، كما يمكن لسلسلة الرسوم المتحركة الكاملة Bitmoji TV تحسين جودة القسم.



وستظهر الصورة الشخصية القابلة للتخصيص للمستخدم وأصدقائه مع Bitmoji TV ضمن مغامرات مجدولة بانتظام، تتراوح ما بين لعب طاقم سفينة الفضاء Star Treky، إلى عملاء سريين إلى الوقوع في حب الروبوتات أو أن تصبح زومبي، وقام سناب شات بعرض معاينة التي تم إصدارها بأسلوب رسوم متحركة يذكرنا بـ Big Mouth من Netflix.



وتشير صفحة سناب شات الخاصة بعرض Bitmoji TV إلى أنه سيصدر في شهر فبراير 2020، ويمكن للمستخدمين الانتقال إلى الصفحة من خلال الهاتف المحمول للاشتراك في Bitmoji TV، بحيث تظهر بشكل بارز على صفحة Discover الخاصة بهم.



ولقد مرت شركة سناب بسنوات صعبة حيث تم نسخ العديد من ميزاتها الأساسية بواسطة عائلة تطبيقات فيسبوك، حيث أوقفت قصص إنستجرام نمو سناب لسنوات بعد أن نسخت الفكرة بشكل فعال، كما أضافت فيسبوك المزيد من مرشحات السيلفي للواقع المعزز، إلى جانب ميزات المراسلة المؤقتة، وأطلقت خدمة Watch باعتبارها منافسًا لقسم Snapchat Discover.



وقد قدمت الشركة الناشئة Bitstrips، تطبيقا لتخصيص الوجه والشعر والملابس ضمن الصور الرمزية، واستحوذت سناب على هذه الشركة في عام 2016 مقابل 64.2 مليون دولار فقط، وظهر تطبيق Bitmoji المستقل بمجرد أن بدأ سناب شات بعرض الصور الرمزية كملصقات دردشة.



وبدأت سناب بتوسيع استخدامات Bitmoji لاحقًا، وأصبحت هناك Bitmoji ثلاثية الأبعاد في عام 2017، ثم حسنت الشركة رسوماتها في العام التالي، وأطلقت منصة المطور Snap Kit و Bitmoji Kit، مما يسمح للتطبيقات بالاعتماد على عملية تسجيل الدخول إلى سناب شات واستخدام Bitmoji كملف صورة للملف الشخصي.



وكانت واحدة من أذكى ابتكارات الشركة Bitmoji Stories، تطبيق Bitmoji TV، وتتيح هذه القصص اليومية الانتقال عبر تفاعلات قصيرة باستخدام الصورة الشخصية القابلة للتخصيص، وأصبحت Bitmoji في عام 2019 موجودة في كل مكان تقريبًا بين المراهقين ومستخدمي سناب شات البالغ عددهم 210 ملايين مستخدم يوميًا.



ووفقًا لبيانات شركة Sensor Tower، فإن تطبيق Bitmoji حصل على أكثر من 330 مليون عملية تنزيل حتى شهر أبريل، وذلك بالرغم من أن سناب شات يتيح للمستخدمين الآن إنشاء الصورة الرمزية في التطبيق الرئيسي.