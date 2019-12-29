قريبا.. السيارات ذاتية القيادة في الشارع المصري





السيارات ذاتية القيادة







قال رئيس رابطة علماء مصر في أمريكا وكندا، إن الرابطة تتعاون مع وزارات مصرية ومراكز مختلفة لتطوير بعض التقنيات مثل تحويل السيارات الكهربائية الي سيارات ذكية يمكنها العمل بصورة مستقلة بدون وجود سائق داخلها.وأكد أن هذا المشروع يجري العمل عليه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مصر، موضحا أن صناعة السيارات حاليًا تعيش في تطورات ضخمة للغاية منها التطور في اتجاه السيارات الكهربائية بالإضافة إلى التطور في مجال تصنيع السيارات الطائرة والسيارات التي تسير بدون سائق داخلها أو حتى بوجود أشخاص داخلها بينما تتولي السيارة بنفسها قيادة نفسها دون تدخل ممن فيها من البشر.وأكد أن هذه التقنيات طبقت في دول عديدة وستطبق في الصين في يناير المقبل بصورة موسعة ولكن الصورة في مصر والعالم تحتاج إلى تغييرات في القوانين للسماح بعمل مثل هذه النوعية من السيارات.ولفت إلى أن هذه السيارات يتوفر لها مستشعرات داخلية وخارجية تساعدها على الحركة وتفادي العوائق بدون تدخل بشري، كما تفيدها الحساسات في التوقف في أماكن الركن.وأشار إلى أن أول مراحل تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات تشمل قيام السيارة فقط بركن نفسها بنفسها في الجراجات وأن هذه التجربة يمكن استغلالها في مصر في المناطق السياحية خاصة مع امكانية قيام السيارات بالحصول على برامج خاصة تقوم بالشرح للركاب عما يوجد حولها دون وجود مرشد سياحي.وأكد أن الحساسات الخارجية التي تضاف للسيارة تتكلف 200 دولار تقريبًا في كل سيارة تشمل جهاز كمبيوتر خاص.