شاهد.. لقاء الخميسي برفقة زوجها وخالد سليم

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهرت لقاء الخميسي برفقة زوجها محمد عبد المنصف، والفنان خالد سليم وزوجته، احتفالا بأعياد الكريسماس.
من ناحية أخرى تحضر لقاء الخميسي لفيلم جديد ولكنها ترفض الكشف عن أى تفاصيل، خاصة أنه ما زال فى مرحلة الكتابة.
وظهرت لقاء الخميسي برفقة زوجها محمد عبد المنصف، والفنان خالد سليم وزوجته، احتفالا بأعياد الكريسماس.
من ناحية أخرى تحضر لقاء الخميسي لفيلم جديد ولكنها ترفض الكشف عن أى تفاصيل، خاصة أنه ما زال فى مرحلة الكتابة.