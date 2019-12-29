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فن

شاهد.. لقاء الخميسي برفقة زوجها وخالد سليم

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:37 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي برفقة زوجها محمد عبد المنصف، والفنان خالد سليم وزوجته، احتفالا بأعياد الكريسماس.

من ناحية أخرى تحضر لقاء الخميسي لفيلم جديد ولكنها ترفض الكشف عن أى تفاصيل، خاصة أنه ما زال فى مرحلة الكتابة.

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