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منوعات

شاهد.. رحت لدكتور نفسي قبل كده؟ سألنا الناس واتصدمنا من الردود

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:19 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي - ندى فكري - عدسة: عز حسين
يتعرض البعض للاكتئاب فى اوقات فى حياتهم ويلجأون للبعض للذهاب إلى الأطباء النفسيين لتلقى العلاج بينما يرفض البعض الاخر إلى الذهاب للعلاج النفسى.

رصدت عدسة"صدي البلد " اراء المواطنين حول "هل من الممكن ان تقبل بالعلاج النفسي وتعلن عنه ؟ ". 

وقالت " شروق احمد" ان جميعنا مرضي نفسيين والأطباء النفسيين يقومون بأقصي جهدهم حتي يعالجونا ونتجنب الاكتئاب ونعم اقبل للذهاب للدكاترة النفسيين فهم يساعدونا و اعلن عن هذا الامر فهذا ليس عيبا. 

واكدت "ميرنا محمود" الأطباء النفسيين يساعدون المريض علي التحسن من حيث المهدئات وغيرها وهذا افضل من اللجوء للاكتئاب ومن بعدها الانتحار واذا الحال وصل بي للجوء إليهم فسأذهب دون تردد.

وأوضحت " اميره مسعود" ان الأطباء النفسيين في الخارج منتشرين ويذهب إليهم الكثير ولكن هنا نظره المجتمع إلي من يذهب إليهم فهم مجانين 
ونعم من الممكن أن أذهب إليهم وأعلن عن الأمر للناس القريبون مني فقط حتي لا يقولوا عني مجنونة. 

وأشار " وائل حسين " يجب أن نقدر عمل الأطباء النفسيين فهم يعالجون الناس حتي لا يصلون لمرحلة الاكتئاب ولو لم اجد من احكي له مشاكلي فمن المؤكد ان اذهب للطبيب النفسي وسأعلن عن هذا الامر ولكن بعد العلاج حتي لا يقوموا بالتنمر وتزداد المشاكل النفسية لدي. 

وتابع " خالد عجواني "لم اتعامل معهم من قبل ولكن من المؤكد من يذهب إليهم يرتاح نفسياو لكن المشكله الاساسية هي ان الأفلام تعطي للناس افكارا خاطئة ان هؤلاء الدكاتره سوف يستغلونهم ويقومون بفضحهم وإن ذهبت لهم فلن اعلن عن هذا الامر لان الناس سيقولون عني مجنون. 

وأضاف "فواز صابر" الدكاتره النفسيه لهم دور وتأثير كبير علي الشباب وهم يحتاجون لهم بسبب كمية المشاكل المنتشرة وانا شخصيا ابنتي تريد ان تكون دكتورة نفسية حتي تساعد الناس من الانتحار و نا ايضا ذهبت من قبل إلي دكتور نفسي ويجب الاعلان عنه حتي يساعدك المجتمع 
ويقف بجانبك.
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