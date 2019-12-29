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أخبار البلد

الفلاحين تكشف سبب وقف تصدير 23 محصولا إلى السوق العراقية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:47 م
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إن السوق العراقية لا يمثل اكثر من 3% من سوق الصادرات الزراعية المصرية ووقف صادرات 23 محصولا زراعيا من مصر إلى سوق العراق بداية من 25 ديسمبر الحالي، جاء لأن العراق اكتفى ذاتيا من تلك المحاصيل، وليس لاسباب تتعلق بالمحاصيل الزراعية المصرية.

واضاف ابوصدام ان التصدير والاستيراد يتم طبقا لاحتياجات الدول، وان مصر لديها اسواق في معظم دول العالم وقد وصلت الصادرات الزراعية المصرية عام 2019 الي رقم قياسي وصل الي5 ملايين و400الف طن لاول مرة، وافتتحت كثير اسواق امام الصادارات الزراعية المصرية لاول مرة مثل الهند وبنجلادتس والصين وبعض الدول الافريقية.

وأوضح أن هذا الوقف للصادارات الزراعيه المصريه طبيعي ولن يؤثر على المنتجات الزراعيه المصرية.

واشار إلي أن تصدير مصر لمعظم الخضروات والفواكه نتيجه لزيادة الانتاجيه ووجود فائض كبير يسمح بذلك وان التغيرات المناخية تجبر الدول احيانا للاستيراد في حالة نقص الانتاج المحلي.

وتابع "على الرغم من اهمية التصدير كمورد للعملة الصعبة ولانعاش الاقتصاد الزراعي إلا اننا نطلب احيانا وقف التصدير في حالة احتياج السوق المحلي للمحصول او عند ارتفاع الاسعار فوق طاقة المواطنين".
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