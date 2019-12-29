وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية والمخيم الكشفي بالوادي الجديد

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد،المدينة الشبابية بمحافظة الوادي الجديد للوقوف على حالة المدينة على أرض الواقع والتعرف على أبرز ما تحتاجه من متطلبات،وذلك في إطار زيارته الميدانية التي يقوم بها لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.



ووجه وزير الشباب والرياضة بالعمل على إعادة تخطيط المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها لتكون على أعلى مستوى من حيث الجاهزية والفندقة أسوة بالمدن الشبابية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، وحتى تكون مستعدة لاستضافة الشباب المشاركين في البرامج والمشروعات المختلفة التي تنفذها الوزارة.



كما شارك وزير الشباب والرياضة أبناء الوادى الجديد في حملة "شارك ونضف" على هامش المعسكر الشبابي المقام بالمحافظة تأكيدًا على أهمية الدور المجتمع للشباب، والتشجيع على إطلاق مثل هذه المبادرات الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتجميلها.



وفى سياق زيارته للمحافظة، قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادى الجديد بتفقد منتدى الشباب والمخيم الكشفي بالمحافظة، ومتابعة مجموعة من العروض الكشفية قدمها النشء والشباب المشاركون به والتي لاقت إشادة جميع الحضور.



وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية ودور الحركة الكشفية داخل المجتمع، وتأثيرها الملموس في تكوين الشخصية الإيجابية القادرة على تحمل المسئولية، فضلًا عن دورها في غرس روح الولاء والانتماء، موجهًا بضرورة انعقاد المعسكر الكشفي بالوادي الجديد على مدار العام ليستقبل شباب مصر من جميع المحافظات حيث من المقرر أن يستقبل المخيم مائة فرد أسبوعيًا.



ووجه وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة بمنتدي شباب الوادى الجديد، والعمل على تنفيذ الربط الاليكتروني والتحول الرقمي لكل ما يتم تنفيذه داخل منتديات الشباب في جميع المحافظات.



ولفت وزير الشباب والرياضة إلى حرص الوزارة على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية ومنها محافظة الوادي الجديد؛ لإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية بها، والكشف عن المواهب الرياضية وتقديمها للمجتمع.