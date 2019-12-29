تفجير انتحاري يستهدف قوات الأمن العراقية وقتل 5 ارهابيين

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الأحد، عن تفجير انتحاري نفسه خلال عملية إرادة النصر بمرحلتها الثامنة، مما أسفر عن إصابة ضابط وثلاثة مقاتلين.



وقالت الخلية، في بيان لها نشرته على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "عثرت القوات المنفذة لواجب عملية إرادة النصر الثامنة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين على نفق، حيث فجرت عبوتين ناسفتين عند مدخله، وتبين وجود إرهابيين انتحاريين بداخله، واقدم احد الارهابيين الانتحاريين على تفجير نفسه، مما ادى إصابة ضابط برتبة ملازم و٣ مقاتلين".



وتابعت الخلية: "تمكنت قواتنا الأمنية من تدمير هذا النفق وهدمه وقتل ٥ إرهابيين انتحاريين كانوا بداخله قرب قرية سرت الخلف غربي وادي الثرثار"، مشيرة إلى أن القوات مازالت تحاصر الوكر لكي يتم تطهيره.



وأضاف: "لقد تمكنت القوات خلال هذه المرحلة من العملية من العثور على أربعة أوكار للارهابيين تحتوي اجهزة اتصالات ومواد غذائية وملابس وأواني طبخ".



وأضافت أنه "خلال رفع الأحجار عن النفق، أقدم أحد الإرهابيين الانتحاريين أيضا على تفجير نفسه مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة مقاتلين، من الفوج الثاني باللواء 91".



وقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الاحد انطلاق المرحلة الثامنة من عملية (ارادة النصر) العسكرية لتعقب بقايا ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي.



ونقلت خلية الاعلام الامني في بيان عن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير رشيد قوله انه انطلقت صباح اليوم المرحلة الثامنة من عملية (ارادة النصر) من خمسة محاور.