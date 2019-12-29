حبس شخص لاتهامه بالنصب على مواطنين والاستيلاء على مليون و160 ألف جنيه في كفر الزيات

أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته الى رئيس نيابة مركز كفرالزيات بحبس شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، والاستيلاء على مليون و160 ألف جنيه من يعض المواطنين، بدعوى توظيفها واستثمارها مقابل أرباح شهرية 4 أيام على ذمة التحقيقات .



وكانت الإدارة العامة قد تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين مقيم بدائر مركز شرطة كفر الزيات بالغربية ، وآخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنه توقف عن السداد.



وكشفت التحريات الأمنية عن صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات ، بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها مليون ومائة وستون ألف جنية، بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الإرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة لأحكام القانون.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

