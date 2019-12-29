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فن

حبيبي أصغر مني.. أنغام ومديرة أعمالها تسيران على نفس النهج

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:05 م
انغام ومديرة اعمالها
انغام ومديرة اعمالها
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شروق ابراهيم
مازال الفنان محمد الشرنوبي يخطف الأنظار بعد خطبته لـ راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، منذ أسابيع وسط مفاجأة كبيرة من جمهوره.

ونشر محمد الشرنوبي عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع انستجرام صورة تجمعه بخطيبته راندا رياض، والفنانة أنغام وزوجها أحمد إبراهيم أثناء عودتهما من السعودية.

وما لا يعرفه كثيرون أن خطيبة محمد الشرنوبي، تكبره في العمر والفارق بينهما سنة وعدة أشهر فقط، حيث أن تاريخ ميلاد راندا رياض: 28-9-1993، بينما تاريخ ميلاد الفنان محمد الشرنوبي: 4-1-1995.

وبهذه الطريقة، تقتدي راندا رياض بـ أنغام التي تزوجت من الموزع الموسيقي الشهير أحمد إبراهيم ويصغرها في العمر بحوالي 11 عاما ولكن اعترفت النجمة الكبيرة أنها لا تشعر بهذا الفارق العمري لأن أحمد إبراهيم رجل مسؤول.
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