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بـ شعر كيرلى.. داليا مصطفى بإطلالة بسيطة من معبد حتشبسوت

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:05 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة داليا مصطفى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها، من معبد حتشبسوت.

وظهرت داليا بإطلالة شتوية، بـ سويت شيرت باللون السماوى وبأكمام طويلة، ولم تتكلف في ظهورها واعتمدت الشعر الكيرلي والذي يبين طبيعة شعرها.

وظهرت داليا ظهرت ببشرتها النقية دون الاعتماد على أي مكياج وكان ظهورها بطريقة لائقة نالت إعجاب متابعيها، ووضعت أحمر الشفاة باللون البينك.

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