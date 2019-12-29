مؤتمر ديرب نجم الثقافي يناقش اتجاهات النص الأدبي المعاصر

انطلقت فعاليات مؤتمر ديرب نجم ، الأدبي فى دورته الثامنة عشر بعنوان "اتجاهات النص الأدبي المعاصر" دورة الكاتب أحمد محمد عبده، ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر ودعم الفكر المستنير من خلال المؤتمرات الأدبية بفرع ثقافة الشرقية، ترأس المؤتمر الكاتبة الكبيرة فريدة النقاش وتولى أمانته الشاعر حسام الكرا.



بدأت الجلسة الافتتاحية تقديم رضا عطية والذي أعرب عن سعادته بهذا الحدث الذي جاءت فكرته منذ عام ١٩٩٩َم تخليدًا لروح الشاعر الكبير بدر بدير ثم توالت الكلمات، حيث رحب هيثم منتصر رئيس نادي الأدب بالسادة الضيوف وأكد على حرص أدباء ديرب نجم على تقديم نشاط حقيقي يواكب التغيرات الاجتماعية التي تأثر بها الإبداع الأدبي، تلا ذلك كلمة مديرة قصر ثقافة ديرب نجم التى رحبت بالضيوف وكلمة الكرار رئيس الأمانة العامة للمؤتمر.



أعربت الكاتبة فريدة النقاش عن سعادتها بوجودها فى مؤتمر ديرب نجم الأدبي الذي ضم عدد كبير من الأدباء والمبدعين مما يؤكد أن الأدب مازال يحتل المكانة الأولى فى المجتمع عكس ما يقال أن وسائل التواصل الإجتماعى أزاحت الأدب إلى الخلف، ثم تحدثت عن اتجاهات النص الأدبي المعاصر والتي تأثرت بشكل كبير بثورة الاتصالات و بالتغيرات الاجتماعية التي تمر بها مصر والمنطقة العربية، ومن جانبه تحدث رئيس إقليم شرق الدلتا عن المؤتمر باعتباره نقلة فى تاريخ مؤتمر ديرب نجم الأدبي حيث احتضن حركة ثقافية أشرف عليها أدباء جادون يسعون إلى نشاط حقيقي وبرئاسة كاتبة مناضلة ذات حضور مميز وأيضًا برئاسة كاتب وأديب وطني ذو رؤية مميزة.



كما ذكر مدير عام فرع ثقافة الشرقية فى كلمته أن مجلس إدارة نادى أدب ديرب نجم هم أصحاب الريادة فى فكرة مؤتمر اليوم الواحد ومن أسباب نجاح كل دورات هذا المؤتمر هو وجود قوة كبيرة تتحد لصالح جمعية عمومية ومجلس إدارة يجيد فن الاختيار بداية من عنوان المؤتمر ورئيس المؤتمر ثم الدعم الكامل من كل ما هو مهتم بالعملية الإبداعية وكذلك اختيار الدورة باسم مبدع وأديب كبير.



توالت جلسات المؤتمر بمشاركة نخبة من كبار كتاب ومبدعي مصر بينهم "حزين عمر، د. عايدي على جمعة، د. جيهان سلام، الناقد محمود الديدامونى ومجدى محمود جعفر، د. صابر عبد الدايم، نبيل مصلحى، عبدة الريس، صادق محمد عبدة، فاتن شوقى، جمال عبد العظيم، علاء عيسى، هيثم منتصر، نادر عبد الخالق،محمد الخطيب، د.عبد القادر الهوارى" واختتم المؤتمر بأمسية أدبية لشعراء المؤتمر أشرف أبو جليل، جيهان سلام، وسميرة محمودي.



كرم المؤتمر رئيس المؤتمر وأمين عام المؤتمر إلى جانب د. دولت جبر مدير الإدارة الثقافية بالفرع تقديرا لعطائها وجهودها المبذولة على مدار سنوات فى الحركة الثقافية بالشرقية.