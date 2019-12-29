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فن

فيلم الفلوس لـ تامر حسني يتصدر الأثر بحثا على جوجل وتويتر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:12 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
تصدر فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، قائمة الأكثر بحثا عبر مؤشر "جوجل" وموقع "تويتر" بل والأكثر اهتماما بين الجمهور العربي، وذلك بسب قصة الفيلم التي تدور حول "الإنسان مخير أم مسير"، مع شرحها داخل أحداث الفيلم بعِبر ورسائل مُوجهة إلى الشباب لتوعيته.

وحقق "الفلوس" خلال 4 أيام إيرادات تصل إلى ٨ ملايين ونصف داخل مصر و٣٠ مليونا في جميع سينمات الوطن العربي ليصل إجمالي الإيرادات الى ٣٨ مليونا ونصف عربيًا، وذلك رغم طرحه بالسينمات في موسم غير مواسم السينما بل يتزامن مع موسم الامتحانات.

وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".
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