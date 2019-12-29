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مرأة

شوت من الإسبريسو مع نصف ليمونة.. يخلصك من الصداع فى 5 دقائق

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:02 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يعانى الكثير من الإصابة بالصداع المستمر، وأشارت بوابة "هايل براكسست" الألمانية، إلى أنه يمكن للمرء تناول نوع معين من القهوة بطريقة معينة للتخلص من الصداع، وذلك قبل اللجوء إلى استعمال المسكنات المعتادة.

وأكدت البوابة الألمانية، أن تناول قهوة الإسبريسو بالليمون يساعد على التخلص من الصداع، فضلًا عن أنها تجدي مع حالات الصداع النصفي، وتتلخص "الوصفة" البسيطة من خلال تناول كوب من قهوة الإسبريسو، غير المحلاة، مع عصر نصف ليمونة.

ووفقا "الألمانية"، فإن الكافيين الموجود في القهوة له تأثير إيجابي في الصداع؛ لأنه يمنع تكوين إنزيم يسهم في الشعور بالألم، كما أن إضافة الليمون تسهم في الحد من الشعور بالألم في الجسم.

ولكن إذا استمر الصداع بعد تناول القهوة مع الليمون، فمن الأفضل استشارة طبيب مختص.
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