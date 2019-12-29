بداية تطبيق التحول الرقمي في مدينة العريش



وقعت محافظة شمال سيناء ، برتوكول مع وزارة الاتصالات ، وذلك لتفعيل منظومة التحول الرقمي" المنظومة الالكترونية" والميكنة لجميع المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية في المحافظة.



وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، أنه سيتم تفعيل الخدمة في المصالح الحكومية ومرافق الخدمات ، إلي جانب المدارس والكليات بإجمالي 192 نقطة، مع مراعاة أن تكون هناك مرونة لإضافة أية نقاط أخري طبقا للتوسعات المستقبلية، وتفويض اللواء هشام الخولي نائب المحافظ في متابعة التنفيذ.



وحدد المحافظ مدينة العريش لتكون بداية العمل ، علي أن يتبعها باقي مراكز ومدن المحافظة ، وأن يكون هناك مسئول من المحافظة للتواصل مع الشركة المصرية للاتصالات خلال فترة التنفيذ لتيسير مهمتها، إلي جانب تخصيص مندوب من كل جهة ، وإنشاء مجموعة علي مواقع التواصل الاجتماعي"واتس آب" لتسهيل أعمال التنفيذ.



ومن جانبه أعلن المهندس ممدوح فارس مدير مشروع التحول الرقمي بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء التابع للشركة المصرية للاتصالات، أنه سيتم تركيب سعات زائدة وبنية تحتية إضافية من مواسير وكابلات أرضية لمواجهة التوسعات المستقبلية..مشيرا إلي انتهاء العمل في المنظومة خلال 3 أشهر ، حيث يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولي بالإعداد وتحديد النقاط ، تليها مرحلة إدخال الكابلات إلي النقاط المحددة كمرحلة ثانية ، ثم تفعيل الخدمة في المرحلة الثالثة.



وأضاف المهندس إبراهيم بخيت إبراهيم مدير عام منطقة تليفونات شمال سيناء ،أنه سيتم ربط جميع المصالح الحكومية بالشبكة ، وربط كافة الجهات الحكومية مع شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بما يضمن تيسير تواصل المصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص الي جانب تيسير حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية .