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حوادث

محمود توفيق مهنئا وزير الدفاع بالعام الجديد: ستظل القوات المسلحة درعا لحماية الوطن

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:47 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" ، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2020.

جاء بها : "فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الأمنيات .. وبمناسبة حلول عام ميلادى جديد يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة .. بأسمى عبارات التهنئة وأصدق الأمنيات.. راجين المولى جلت قدرته لمسيرتكم المعطاءة دوام التوفيق والسداد.. ولتبقى القوات المسلحة دومًا عرينًا للأبطال ومهدًا للتضحية والوطنية والفداء.. ودرعًا لحماية الوطن من الأعداء وسيفًا بتارًا لدحر فلول الشر ومواجهة التحديات.. وتحقيق الريادة العسكرية فى عزةِ وإباء.

وكل عام وسيادتكم بخيـــر ،،"

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

جاء بها: "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2020 أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى .. عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن .. وعاشت مصرنا عزيزة آمنة .. يحدوها التقدم والرفعة والرخاء .

وكل عام وأنتم بخيـــر ،،"
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