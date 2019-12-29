مورينيو يطالب شركة أمازون بإنتاج فيلم عن أخطاء توتنهام الدفاعية

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو ، المدير الفني لفريق توتنهام الأخطاء الدفاعية الساذجة التي ارتكبها لاعبو السبرز، أمام نورويتش، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وسقط فريق توتنهام في فخ التعادل الإيجابي، بهدفين لكل فريق.



وقال مورينيو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس": ارتكبنا أخطاء دفاعية أمام نورويتش سيتي في الشوط الأول، وتكررت في الشوط الثاني، أعتقد أن شركة أمازون يمكن أن تنتج فيلما وثائقيا عن أخطائنا الدفاعية.



وأضاف مورينيو:" بدأنا الشوط الأول بشكل مميز وأهدرنا العديد من الفرص، لكننا تلقينا هدفين سيئين، الهدف الأول، والثاني الذي احتسب تسلل".



ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي رصيد 30 نقطة.