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توك شو

حمام الذوات بـ 20 مليما قبل انتهاء القرن الـ19.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:50 م
الحمامات الشعبية
الحمامات الشعبية قديمًا
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فرح علاء الخولي
قال المؤرخ موفق بيومي، إن حي حلوان الذي يقع في أقصى جنوب القاهرة، هو واحد من أقدم الأحياء الذي يعود تاريخه لنهائيات الحكم الفرعوني، ولكن أصبح من الأماكن المهملة نسبيا لفترة من الزمن حتى تحول ما حولها إلى قرى متناثرة متركزة في الأماكن الصالحة للزراعة.

وأضاف المؤرخ موفق بيومي، خلال فقرة "كنوز 8 الصبح" في برنامج "8 الصبح"، الذي يذاع على قناة dmc، إنه كان في حي حلوان مجموعة من الآثار الفرعونية، وإن الأحجار المستخدمة في بناء الأهرامات مأخوذة من محاجر ملاصقة لمدينة حلوان.

وأوضح أن أول من اهتم بحي حلوان في العصر الحديث كان "الخديو إسماعيل"، وهذا لما كانت تتمتع به من عيون كبريتية وكان يتم استغلالها كإحدى الجهات العلاجية والطبية والترفيهية أيضًا، فقام بإنشاء مجموعة من المصحات والقصور للتمتع بطبيعة حلوان باعتبارها مشتى في عصر الخديوية.

وذكر المؤرخ أن هناك وثيقة نادرة عن حي حلوان وتشير إلى الحمامات الكبريتية الموجودة بالحي، وأنه يجب على شركات الترويج السياحي أن تتوجه إلى طلق المنطقة واكتشاف ما بها من آثار وقصور ومعالم سياحية واستغلالها كإحدى الوجهات السياحية القديمة.

وأكد أن الوثيقة موقعة من رئيس الوزراء مصطفى باشا فهمي، وكانت قبل انتهاء القرن الـ 19 بساعات قليلة، لأنه تم توقيعها يوم 30 ديسمبر 1899، وهذه الوثيقة مليئة بكثير من الطرائف والأشياء التي يجب أن نتوقف عندها، وذكر في الوثيقة مجموعة من الحمامات ومنها حمام الذوات والحمام الكهربي وهو أحد أنواع المساج قديمًا، وكان تسعير هذه الحمامات يختلف وفقًا لما يتم تطبيقه من خدمة وعلى حسب الاختلاف الطبقي، ويبدأ من 20 مليما.
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