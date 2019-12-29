الأعلى في العالم.. حقائق صادمة عن الولادة القيصرية في مصر

فجر عمرو حسن استشاري النساء والتوليد بالقصر العيني بعض المعلومات الجديدة عن نسب الولادة القيصرية.



وكتب خلال حسابه على موقع فيسبوك: "نسبة الولادة القيصرية في مصر طبقا لنتائج المسح السكاني سنة 2000 : 10 % وسنة 2008 : 27.6 % وسنة 2014 : 51.8 % " .



وأضاف: "مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد جمهورية الدومينيكان والبرازيل".



وأضاف: "معني كده أن أكثر من نصف الولادات في مصر ولادة قيصرية من سنة 2000 إلى 2008، الولادة القيصرية زادت أكثر من الضعف من 10% إلى حوالي 28 % من سنة 2000 إلي 2014، الولادة القيصرية زادت أكثر من 5 أضعاف من 10% الي حوالي 52% ".



واستطرد: "نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا صحفيا بيتكلم عن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في العالم وضربت مثالا بمصر علشان هي أعلى نسبة في العالم بنتيجة 63 %.