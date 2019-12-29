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مرأة

الأعلى في العالم.. حقائق صادمة عن الولادة القيصرية في مصر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:02 م
حقائق صادمة عن الولادة
حقائق صادمة عن الولادة القيصرية في مصر
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فجر عمرو حسن استشاري النساء والتوليد بالقصر العيني بعض المعلومات الجديدة عن نسب الولادة القيصرية.

وكتب خلال حسابه على موقع فيسبوك: "نسبة الولادة القيصرية في مصر طبقا لنتائج المسح السكاني سنة 2000 : 10 % وسنة 2008 : 27.6 % وسنة 2014 : 51.8 % " .

وأضاف: "مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد جمهورية الدومينيكان والبرازيل".

وأضاف: "معني كده أن أكثر من نصف الولادات في مصر ولادة قيصرية من سنة 2000 إلى 2008، الولادة القيصرية زادت أكثر من الضعف من 10% إلى حوالي 28 % من سنة 2000 إلي 2014، الولادة القيصرية زادت أكثر من 5 أضعاف من 10% الي حوالي 52% ".

واستطرد: "نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا صحفيا بيتكلم عن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في العالم وضربت مثالا بمصر علشان هي أعلى نسبة في العالم بنتيجة 63 %.
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