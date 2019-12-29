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رياضة

اخبار الرياضة.. حقيقة عودة عبدالله السعيد إلى الأهلي.. قرار جديد من كارتيرون.. تفاصيل مكالمة كلوب وباريس سان جيرمان

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:15 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أحمد شوبير يحسم الجدل حول عودة عبدالله السعيد إلى الأهلى من جديد

أسدل الإعلامى أحمد شوبير الجدل المثار حول إمكانية عودة عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم ببراميدز إلى الأهلي من جديد خلال الفترة المقبلة .

قرار جديد من كارتيرون عقب تعادل الزمالك أمام زيسكو الزامبي

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح اللاعبين راحة غدا الإثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء استعدادا للقاء أسوان في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

ساعة على الهاتف.. تفاصيل مكالمة باريس سان جيرمان وكلوب

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم، الأحد، تفاصيل اتصال هاتفي جمع بين ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، والألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي.

بـ كلمات مؤثرة.. نجوم الكرة المصرية يوجهون رسائل دعم لـ سعد سمير

حرص عدد من نجوم الكرة المصرية على توجيه رسائل دعم لـ سعد سمير عقب إصابته بقطع في وتر أكيليس، وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمس، السبت، أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

اللهم لا شماتة.. لاعب الزمالك يوجه رسالة لـ سعد سمير بعد تعرضه للإصابة

وجه أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى سعد سمير بعد تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيليس، وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمس، السبت، أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

ميدو يرفع راية التحدي قبل مواجهة الأهلي ويرفض المعسكر

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، بقيادة أحمد حسام ميدو، الاستعداد لمباراة الأهلى المقبلة، المقرر إقامتها الأربعاء فى إطار لقاءات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

بسبب الزمالك.. قناة الأهلي تزف بشرى سارة للجماهير

أعلنت قناة النادي الأهلي إذاعة مباراة الشباب لكرة القدم أمام الزمالك المقرر إقامتها اليوم، الأحد، فى إطار لقاءات دورى الجمهورية.

شاهد .. كريستيانو رونالدو يبرز مهارته مع ذوى الاحتياجات الخاصة

نشر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغالي ، مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .


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