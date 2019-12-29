اخبار الرياضة.. حقيقة عودة عبدالله السعيد إلى الأهلي.. قرار جديد من كارتيرون.. تفاصيل مكالمة كلوب وباريس سان جيرمان

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :أسدل الإعلامى أحمد شوبير الجدل المثار حول إمكانية عودة عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم ببراميدز إلى الأهلي من جديد خلال الفترة المقبلة .قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح اللاعبين راحة غدا الإثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء استعدادا للقاء أسوان في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم، الأحد، تفاصيل اتصال هاتفي جمع بين ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، والألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي.حرص عدد من نجوم الكرة المصرية على توجيه رسائل دعم لـ سعد سمير عقب إصابته بقطع في وتر أكيليس، وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمس، السبت، أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي.وجه أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى سعد سمير بعد تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيليس، وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمس، السبت، أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي.قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، بقيادة أحمد حسام ميدو، الاستعداد لمباراة الأهلى المقبلة، المقرر إقامتها الأربعاء فى إطار لقاءات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.أعلنت قناة النادي الأهلي إذاعة مباراة الشباب لكرة القدم أمام الزمالك المقرر إقامتها اليوم، الأحد، فى إطار لقاءات دورى الجمهورية.نشر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغالي ، مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .