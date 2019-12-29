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طارق الملا: «نقدم أفعالا لا أقوالا».. والشباب خدوا فرصتهم.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:15 م
المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا، وزير البترول
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فرح علاء الخولي
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الدولة تسعى جاهدة للاهتمام بالشباب، ويتم بذل جهد من قبل وزارة البترول نحو هؤلاء الشباب لتوفير كل ما يقف عائقًا لهم في مجال الاستثمارات البترولية والتعدينية أو الاكتشافات الجيولوجية وما شبه ذلك، مع توفير مجموعة من الدورات التدريبية والتاهيلية باستمرار للشباب.

وتابع المهندس طارق الملا، من خلال كلمته بمؤتمر الأهرام للطاقة، الذي يذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الوزارة "تقدم أفعالا لا أقوالا"، وأن شباب الوزارة هم الممثل الحقيقي لها أمام المؤسسات والجهات الاخري".

وأضاف المهندس طارق الملا، أن لدى شباب الوزارة رؤية واضحة وخطة محددة قاموا بتنفيذها، مؤكدًا اهتمام الوزارة بنقل الخبرة للشباب وتأهيلهم، لأن هذا توجيه القيادة السياسية.

وذكر وزير البترول، أن الدولة تستهدف إنتاج شباب لديهم ثقة في أنفسهم، ولديهم القدرة على التفكير بشكل مختلف، متابعا: "الشباب في مصر كان عايز فرصة، وعندما حصلوا عليها أثبتوا أنفسهم".
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