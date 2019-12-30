برلمانى: لسنا فى حاجة لتشديد العقوبات فى حوادث السيارات.. ولابد من الالتزام بشروط الأمن

قال النائب عبد المنعم العليمى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن العبرة ليست بتشديد العقوبات فى جريمة القتل الخطأ فى حوادث السيارات ، ولكن لابد من الإلتزام بشروط الأمن والمتانة بالنسبة لقيادة المركبات ، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحدث عطل مفاجىء أثناء قيادة السيارة يتسبب فى حادث بالخطأ.



وأشار العليمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة الإلتزام بالسرعة المقررة فى الأماكن التى بها منحنيات ، ولابد ان تكون هناك عوامل لتهدئة سرعة الأماكن المكتظة بالسكان ، بالإضافة إلى ضرورة تنسيق الطرق الإقليمية ، بحيث يكون بها إشارات لقائدى السيارات.



وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان : إذا كانت هناك عقوبة مشددة على جريمة القتل الخطأ فى حوادث السيارات فلابد أن تتنساب هذه العقوبة مع حجم الجرم.



وكان قد قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه عندما صدر قانون العقوبات كان في وقت معين لتحقيق الردع المطلوب، موضحا أنه في الفترة الأخيرة زادت الحوادث التي تحصد أرواح المصريين.



وأوضح الطماوي، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أنه في الوقت القادم سوف يهتم النواب بتغليظ العقوبة على من يقتل أشخاصh في حوادث السيارات، منوها بأن عقوبة السجن 7 سنوات أصبحت غير كافية.



وفي استجابة للإعلامي أحمد موسى، أشار الطماوي، أنه في الوقت الحالي أصبح من الضرورة تعديل القانون لنصل الى الردع المطلوب ليتم انخفاض معدلات هذه الجريمة.



وانتقد الإعلامي أحمد موسى، وقوع حادث ضخم في طريق بورسعيد _ دمياط، ووفاة 22 عاملا وإصابة 8 أخرين.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، أن سيارة نقل ثقيل أطاحت بأتوبيس كان يقل عمال في طريق عودتهم من اشغالهم، مستنكرا إهمال سائقي النقل الثقيل الذين يقودون السيارات بسرعة جنونية.



وأشار موسى، أن معظم الحوادث بسبب سيارات النقل الثقيل، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على كل سائق مخطئ ويتسبب في قتل المصريين.