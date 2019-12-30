AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى: لسنا فى حاجة لتشديد العقوبات فى حوادث السيارات.. ولابد من الالتزام بشروط الأمن

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:02 ص
حوادث السيارات
حوادث السيارات
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب عبد المنعم العليمى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن العبرة ليست بتشديد العقوبات فى جريمة القتل الخطأ فى حوادث السيارات ، ولكن لابد من الإلتزام بشروط الأمن والمتانة بالنسبة لقيادة المركبات ، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحدث عطل مفاجىء أثناء قيادة السيارة يتسبب فى حادث بالخطأ.

وأشار العليمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة الإلتزام بالسرعة المقررة فى الأماكن التى بها منحنيات ، ولابد ان تكون هناك عوامل لتهدئة سرعة الأماكن المكتظة بالسكان ، بالإضافة إلى ضرورة تنسيق الطرق الإقليمية ، بحيث يكون بها إشارات لقائدى السيارات.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان : إذا كانت هناك عقوبة مشددة على جريمة القتل الخطأ فى حوادث السيارات فلابد أن تتنساب هذه العقوبة مع حجم الجرم.

وكان قد قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه عندما صدر قانون العقوبات كان في وقت معين لتحقيق الردع المطلوب، موضحا أنه في الفترة الأخيرة زادت الحوادث التي تحصد أرواح المصريين.

وأوضح الطماوي، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أنه في الوقت القادم سوف يهتم النواب بتغليظ العقوبة على من يقتل أشخاصh في حوادث السيارات، منوها بأن عقوبة السجن 7 سنوات أصبحت غير كافية.

وفي استجابة للإعلامي أحمد موسى، أشار الطماوي، أنه في الوقت الحالي أصبح من الضرورة تعديل القانون لنصل الى الردع المطلوب ليتم انخفاض معدلات هذه الجريمة.

وانتقد الإعلامي أحمد موسى، وقوع حادث ضخم في طريق بورسعيد _ دمياط، ووفاة 22 عاملا وإصابة 8 أخرين.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، أن سيارة نقل ثقيل أطاحت بأتوبيس كان يقل عمال في طريق عودتهم من اشغالهم، مستنكرا إهمال سائقي النقل الثقيل الذين يقودون السيارات بسرعة جنونية.

وأشار موسى، أن معظم الحوادث بسبب سيارات النقل الثقيل، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على كل سائق مخطئ ويتسبب في قتل المصريين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قنابل موقوتة .. أحمد موسي : سائقو النقل الثقيل يقودون بسرعات جنونية ولا رادع لهم.. فيديو

صرف 10 آلاف جنيه للمتوفي و5 آلالف للمصاب في حادث طريق بورسعيد دمياط.. تفاصيل

لوقف نزيف الأسفلت .. أحمد موسى يناشد مجلس النواب سرعة التدخل لإنقاذ أرواح المصريين

البرلمان يستجيب لـ أحمد موسى ويدرس تغليط العقوبة في حوادث الطرق

الحبس 15 عاما.. مقترح برلمانى لتشديد عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات

ترشيحاتنا

وزير البترول: 3 شركات عالمية كبرى تنقب عن الغاز في البحر الأحمر

شيرين رضا تستغيث بالحكومة .. اعرف السبب

لعشاق الزمالك | شاهد البرومو الرسمي لقناة النادي .. فيديو

الطريق طويل.. تعليق يورجن كلوب بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي

تثبيت أسعار الدواجن كل 6 شهور | تفاصيل

بعد صورته بـ الشيشة | محمد منير يتعرض لـ وعكة صحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش