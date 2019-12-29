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رياضة

هجوم كاسح.. الأهلى يتقدم على الزمالك مبكرا بقمة الشباب

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:13 م
الأهلى والزمالك قمة
الأهلى والزمالك قمة الشباب
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عمرو الحلوانى
تقدم وليد مصطفى لاعب فربق الشباب لكرة القدم بالنادى الأهلي لفريقه بهدف فى شباك الزمالك فى المباراة المقامة بينهما بملعب الأحمر بمدينة نصر .

جاء هدف وليد مصطفى خلال الدقائق الأولى من أحداث المباراة المقامة بينهما بقمة الجمهورية ، وأضاع لاعبو الأحمر عدد من الأهداف المحققة خلال أول 15 دقيقة من عمر المباراة.

وتذاع مباراة الشباب بين الأهلي والزمالك عبر قناة النادي الأهلى بشكل حصرى.

وتعد مباراة الأهلى والزمالك فى دوري الشباب واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين القادرة على صناعة الفارق نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكونها.
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