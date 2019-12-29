هاني الناظر يكشف حقيقة وجود علاج للتجاعيد

حرص الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المجلس القومي للبحوث السابق على الرد على تساؤلات المتابعين له حول حقيقة وجود علاج لمنع التجاعيد أو علاجها.



وكتب د. هاني الناظر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "كلام غير حقيقي للأسف، ولكن توجد علاجات لها مثل البوتكس والفيلرز" .



كان هاني الناظر قال من قبل: "على المواطن شرب المياه بانتظام على مدار اليوم، وتناول جرعات متتالية على مدار اليوم، فالمياه تنظف الكلى والمسالك البولية، وتمنع الجلطات، ومهمة للجهاز العصبي، وتنشط الذاكرة".



وأضاف هاني الناظر: "هناك أمراض جلدية نصاب بها نتيجة عدم شرب المياه بشكل كافٍ، وأكثرها سقوط الشعر وظهور التجاعيد".