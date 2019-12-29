شاهد.. تعليق ريهام سعيد على حادث طريق بورسعيد - دمياط

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تعلن فيها الحداد على ضحايا حادث طريق بورسعيد - دمياط.



وكتبت الإعلامية ريهام سعيد تعليقًا على الصورة: "يا رب ادخلهم فسيح جناتك".



كانت الإعلامية ريهام سعيد قد طالبت من قبل بتوقيع الإعدام على المتهم محمد راجح، المتهم الرئيسي في قضية الشاب محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"ضحية الشهامة" بالمنوفية.



يذكر أن طريق بورسعيد دمياط السريع شهد حادثا مروعا عقب اصطدام مقطورة نقل بأتوبيس يقل العاملين بأحد المصانع.



ودفعت هيئة الإسعاف المصرية بسيارتها لنقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات بورسعيد.



كانت حصيلة الحادث بلغت 23 متوفيا و7 مصابين نقلوا جميعا إلى مستشفيات بورسعيد.