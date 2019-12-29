يكره المسلمين.. سياسي هولندي يدعو لرسم النبي عليه السلام



يواصل النائب الهولندي خيرت فيلدرز، حملاته المعادية للمسلمين والإسلام، حيث اقترح خطة جديدة للإساءة إلى الدين الحنيف ونبيه عليه الصلاة والسلام، بإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتورية التي تصور النبي الأعظم، وفق ما ذكرت صحف دولية.



ونشر فيلدرز على "تويتر" صورة كتب عليها "محمد"، ودعا الناس لإرسال رسومهم الكاريكاتيرية بهذا الشأن.



وقال فيلدرز زعيم أكبر حزب معارض في البرلمان الهولندي "يجب أن تسود حرية التعبير على العنف والفتاوى الإسلامية".



تأتي دعوة فيلدرز بعد أكثر من عام من إلغاء مسابقة مماثلة في أغسطس 2018، بعد اعتقال الشرطة رجلا هدد بقتله بسبب خطته، وخشية حدوث هجمات في البلاد.



وكانت منظمة "التعاون الإسلامي"، أدانت "بأشد العبارات" إعلان عضو البرلمان الهولندي خيرت فيلدرز عن المسابقة العام الماضي.



وفي 2005، نشرت صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد، ما قوبل بموجة مظاهرات في العالم، وقد تعرضت عدة سفارات غربية للهجوم.



