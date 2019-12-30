زارها مليون إلا ربع زائر مكتبة دمنهور.. فازت بلقب مكتبة العام و بالمركز الأول على مكتبات مصر وافتتحت فرعها بكفر الدوار وزيرة الثقافة

حصاد مكتبة مصر العامة خلال عام ٢٠١٩م

ازداد أعداد كتبها 36 ألف عنوان و62 ألف نسخة

ارتفعت معدلات الإعارات الداخلية الى 19225 كتابا والخارجية 29305

بلغت أنشطتها 141 نشاطا استهدفت 10575 مشتركا ، وزارتها 407 مدرسة

عقد بها 116 دورة تدريبية استهدفت 3365 متدرب وزارها 791763 شخصا









مكتبة مصر العامة بدمنهور منبر الثقافة التنويرية بمحافظة البحيرة وأكبر صرح ثقافى بالمحافظة .اعتلت كافة المنابر الثقافية و أصبحت فى المقدمة منذ إنشائها فى ٧مايو ٢٠٠٩م وحتى حصولها على المركز الأول عام ٢٠١٩م.

حققت مكتبة مصر العامة بدمنهور فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات غير مسبوقة فى مجالات المهرجانات والمؤتمرات الثقافية والدورات التدريبية والمسابقات المحلية والدولية وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبإشراف الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ





موقع "صدى البلد" الإخبارى يرصد حصاد مكتبة مصر العامة خلال عام ٢٠١٩م





فازت مكتبة دمنهور بلقب "مكتبة العام" علي مستوي منظومة مكتبات مصر الإقليمية خلال المؤتمر السنوي لمكتبات مصر العامة الذي أقيم هذا العام بمدينة الأقصر ليكون هذا التكريم تتويجًا لكافة الجهود والأنشطة التى تقوم بها المكتبة لما تحققه من تزايد ملحوظ في عدد الأعضاء والزائرين بالإضافة إلى زيادة نسبة الإعارة الداخلية والخارجية.





استمر العرس الثقافي بعام 2019 بافتتاح فرع جديد لمكتبة دمنهور بمركز كفر الدوار بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة يرافقها اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والسفير رضا الطايفى رئيس صندوق مكتبات مصر والتي تعد أول مكتبة فرعية داخل الأقاليم والمقامة على إجمالي مساحة ١٢٥٠ م بتكلفة إجمالية ٦ مليون جنيه ، وتحتوي على 3500 عنوان كتاب بإجمالي 9235 نسخة.





فى عام ٢٠١٩م ازداد أعداد الكتب بمكتبة دمنهور إلى 36 ألف عنوان، 62 ألف و225 نسخة ووصلت معدلات الإعارات الداخلية الي 19225 كتابا، والإعارات الخارجية 29305 كتابا لتستمر في عطائها التنموي الثقافي تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.





وبلغ إجمالي الأنشطة المقدمة للأطفال 504 نشاطا، استهدف 12600 طفلا، كما بلغت أنشطة المكتبة 141 نشاطا استهدف 10575 مشتركا ، وإجمالي الزيارات المدرسية للمكتبة وصلت إلى 407 مدرسة، تضم 20350 طالب، وبلغت الدورات التدريبية بالمكتبة 116 دورة، والمشتركين بها 3365 متدرب، ليصل عدد الزائرين للمكتبة 791763 شخصا.





توالت النجاحات للعام الرابع علي التوالي باستقبال مكتبة دمنهور معرض دمنهور الرابع للكتاب والذي افتتحته وزيرة الثقافة بمشاركة ٣٥ ناشرًا، منهم دار المعارف، دار نهضة مصر، دار الفاروق، ودار الشروق، مشاركة لأول مرة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وإدارة السياحة بمحافظة البحيرة ، والذي اقيم على مساحة إجمالية بلغت ٨٣٠ متر مربع مقسمة على ٧ برجولات لدور النشر بالإضافة إلى خيمة بمساحة ١٨٠ متر مربع، وخيمة بمساحة ٣٧٥ متر مربع، فضلا عن خيمة لنشاط الأطفال ونشاط ذوي القدرات الخاصة على مساحة ١٠٠ متر مربع.





و تشرفت مكتبة دمنهور باستقبال لفيف من الشخصيات و الرموز المجتمعية بالدولة منهم فضيلة الشيخ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية في لقاء جماهيري مفتوح ، الدكتور عمرو حسن – رئيس المجلس القومي للسكان بندوة بعنوان (خطورة الزيارة السكانية على مصر) ، و الدكتور أشرف مرعي - الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة بندوة بعنوان (حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة) ، الدكتور رمسيس نجيب – مدير التصوير السينمائي بحضور ندوة فنية ، واستضافت كابتن طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود في ندوة رياضية ولقاء شبابي كبير، اقامت لقاء شبابي جماهيري بحضور الدكتور رشا راغب – المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ،استضافت الكاتب الصحفي أشرف العشري – مدير تحرير الاهرام ومستشار رئيس مجلس الادارة





ولدورها الحيوي في المشاركة المجتمعية لتنمية الشباب وتطويرهم علميا استقبلت مكتبة مصر العامة بدمنهور المئات من أبناء محافظة البحيرة ، وذلك للحصول علي التدريبات وإجراء اختبارات تعليم برامج الحاسب الآلي " ICDL Teacher Certificate " والتي اصبحت احدي شروط الدخول في مسابقة الوظائف بالمدارس التابعة للادارات التعليمية بالمحافظة ، فعملت المكتبة بكامل طاقتها منذ الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الحادية عشرة مساءا ليتم زيادة أيام الأختبارات حتى تستوعب العدد المتزايد من المتقدمين .





وفرت المكتبة الإمكانيات اللازمة لتحقيق المناخ المناسب لحصول المتدربين علي التدريب اللازم وإجراء الاختبارات من قاعات مكيفة واجهزة حاسب آلي حديثة بالإضافة إلى مدربين ذوي خبرات وكفاءات عالية في تدريب برامج الحاسب الآلي ، حيث تم تدريب 30 مجموعة تضم 464 متدرب تمهيدا لإجراء الاختبارات التي شارك بها 903 شخصا منهم الذين انهوا التدريبات بالمكتبة واخرين التحقوا بالاختبارات علي الفور ، كما تم تقديم منحة امديست لشباب الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل .





أقامت المكتبة العديدة من الأنشطة والندوات الثقافية والتنويرية منها ندوة (أهمية الشمول المالي) بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان ، إقامة (ليالي الصيف) وهى أمسيات فنية ثقافية بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة ، دورة تدريبية في الترميم والاعداد الاثري لطلبة وخريجي الآثار والارصاد السياحي ،ندوة (دور الفرد في بناء الوطن) بحضور الأستاذ الدكتور فضل الله إسماعيل – أستاذ الفلسفة والعميد الأسبق لكلية الاداب جامعة القاهرة .





إقامة مكتبة مصر العامة ليالي رمضان بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة ، النادي الصيفي شمل( أشغال فنية – رسم – موسيقى – لغات أجنبية – حاسب آلي – سينما الاطفال - نادي العلوم - تحفيظ قرآن – مهرجان الشيكولاتة - ايروبكس) ، استضافة تدريبات مبادرة (اعدل الصورة) التابعة لمديرية الشباب والرياضة خلال شهر يوليو والتي حصلت على المركز الأول علي مستوي الجمهورية ، اقامة دورات (معسكر الروبوت) بالتعاون مع هندسة النجاح لأول مرة بمدينة دمنهور، دورات (الحساب الذهني ) للأطفال ، مهرجان أعياد الطفولة بمشاركة أطفال الحضانة ، تأهيل موظفي فرع كفر الدوار على التعامل مع أحدث النظم في مجال المكتبات والمعلومات.





استمرت المكتبة في الاهتمام بتنمية الطفل ثقافيا حتى استقبلت مهرجان الأفلام العلمية للأطفال للعام الرابع علي التوالي، تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، الذي شهده 322 تلميذا من 19 مدرسة بالمحافظة ، تم عرض الافلام و الورش العلمية ،خلال المهرجان لتحقيق الاستفادة العلمية التفاعلية للأطفال من تلاميذ المدارس بالمحافظة ".





تم استخدام نظارات VR لتوضيح حياة الديناصورات كطريقة للتعلم التفاعلي مع استخدام كتب 4D حيث يستهدف المهرجان ، الفئات العمرية من 6 – 12 عاما، بهدف كسر حاجز الاهتمام بمشاهدة الأفلام العلمية ، ليتم تبسيط المعلومات في وصولها للأطفال بشكل تفاعلي ،من خلال استخدام الألعاب في توصيل الفكرة العلمية .





شهد العام زيارات خارجية لحملة اقرأ فكر لمستقبل أفضل لـ 25 مدرسة مختلفة تتضمن (9) زيارات مدرسية خارجية داخل مركز ومدينة دمنهور و (16) زيارة مدرسية خارجية بالمراكز والقرى المختلفة ( كوم حمادة – كفر الدوار – ايتاي البارود – شبراخيت – رشيد – المحمودية – الدلنجات – ابو المطامير – ابو حمص – حوش عيسى – ادكو – وادي النطرون – الرحمانية – النوبارية ) .



