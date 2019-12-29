الفلاحين تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الطماطم وموعد نزول العروة الجديدة إلى السوق

نفي النقيب العام للفلاحين محمد عبدالستار، ما تردد حول ارتفاع أسعار الطماطم في السوق المحلي وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والبلبلة في حركة البيع والشراء.



وأكد "عبدالستار" أن الحديث حول زيادة الأسعار إشاعة هدفها ضرب السوق المحلي وتضليل المواطنين.



وقال النقيب العام للفلاحين، في تصريحات له اليوم الأحد، إن سعر قفص الطماطم يتراوح بين 35 و70 جنيها في سوق الجملة، والكيلو الواحد لا يتجاوز الـ 3 جنيهات بل يسجل متوسط سعره لدى الكثيرين نحو 2 جنيه ويصل للمستهلك بنحو 5 لـ 6 جنيهات حسب السوق المطروحة به.



وعن العروة المتحكمة في الموسم الحالي، أوضح عبدالستار أنها لن تؤثر على السعر مطالبا بضرورة تدخل وزارة الزراعة وإعادة دور الإرشاد الزراعي مجددًا كما كان عليه لأنه كان هناك تفاعل مع المزارعين وتوعية مستمرة بالظروف المناخية وتوابعها ومدى تأثيرها على المحصول، حيث أن عودة عمل الإرشاد الزراعي تعالج جميع المشاكل المطروحة حاليا وتساعد الى حد كبير في الوقاية من الأمراض النباتية وتجنب جميع مشاكل العروة أيًا كان توقيتها.



وأضاف أن العروة الجديدة لمحصول الطماطم سيم ضخها في الأسواق خلال 30 يوما على أقصى تقدير والقادمة من صعيد مصر، مشددا عن أن تأثر الخضراوات بموجة البرد في فصل الشتاء، لم تؤثر حتى الآن على الأسواق ولم تلحق أي ضرر بالمحاصيل ومازالت مستقرة في الأسواق، ، مشيرًا إلى أن الأسعار اتخفضت بالفعل خلال الفترة الأخيرة بنسبة تراوحت ما بين 20 لـ 30% نتيجة توافر المحصول