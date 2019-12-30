برلماني يتقدم بمشروع تعديل على قانون الرسوم القضائية

قال النائب عبد المنعم العليمى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنه سوف يتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الرسوم القضائية ، الخاص بالرسم النسبى ، والذى يترتب عليه عند خسارة المدعى أو المدعى عليه رسوم طائلة تصل إلى 50 ألف جنيه.



وأشار العليمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن زيادة الرسوم المتعلقة بخسارة الدعاوى القضائية تمثل ازعاج كبير بالنسبة للمدعى والمدعى عليه ، قائلا : المدعى عليه بدل ما ياخد حقه بيخسر ويدفع فلوس كتير".



واوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن التعديل الذى سيتقدم به على قانون الرسوم القضائية يتضمن أن يتم التقيد بتحصيل الرسوم المقررة فى قانون الرسوم القضائية ، دون إضافة أى رسوم اخرى مقررة من قوانين اخرى ، تفرض أعباء على المدعى والمدعى عليه.



كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.



وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.



وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.