عمومية غرفة السياحة توجه برقية شكر إلى الرئيس السيسي لدعمه غير المسبوق للقطاع.. تفاصيل

وجهت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة برقية شكر وتأييد إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمساندته لصناعة السياحة والدعم اللامحدود وغير المسبوق الذي تقدمه الدولة للسياحة بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية.



وأكدت الجمعية مساندتها الكبري لجهود الرئيس وسياسته الداخلية التي حققت الأمن والاستقرار بمصر والتطوير والتحديث الذي تشهده كل بقاع مصر لتحقيق تنمية شاملة غير مسبوقة وبما يصب في تحقيق صالح صناعة السياحة .. بجانب سياسة مصر الخارجية التي يتبناها الرئيس والتي أعادت مصر لمكانتها اقليميا ودوليا والتي ساهمت في التحسين الكبير لصورة مصر بالخارج لتصبح محط إعجاب العالم كله .. وأشارت الجمعية إلى أن هذه النجاحات الخارجية والداخلية ساهمت بشكل كبير في أن تحقق صناعة السياحة نجاحات غير مسبوقة.



جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التي انعقدت ظهر اليوم الأحد برئاسة حسام الشاعر رئيس الغرفة وحضور مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات وجميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة .. وأكد حسام الشاعر أن هناك اهتماما حقيقيا وملموسا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصناعة السياحة .. مشيرا إلى أن هناك الكثير من الملفات التي تم حسمها والقرارات التي تم اتخاذها بتدخل مباشر وقوي من الرئيس .. موضحا أن الكثير من القرارات التي طالب بها القطاع ومنذ عقود تحققت الفترة الأخيرة والتي تعد العصر الذهبي لدعم ومساندة صناعة السياحة موجها الشكر إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لدعمه الكبير للسياحة وتبنيه عدة قرارات مهمة آخرها إنشاء بوابة العمرة المصرية وقصر تنظيم الرحلات علي شركات السياحة.



وقد وجهت الجمعية العمومية الشكر إلي الدكتورة رانيا النشاط وزيرة التعاون الدولي علي الفترة التي تولت فيها مسئولية وزارة السياحة والتي شهدت تحقيق إنجازات عديدة بفضل التعاون الكبير بين الوزارة والقطاع السياحي الخاص .. كما رحبت الجمعية بتولي الدكتور خالد عناني مسئولية السياحة بجانب الآثار معربين عن ثقتهم في استمرار الإنجازات مع الوزير الجديد والذي تربطه علاقات متميزة بالقطاع السياحي بجانب خبراته السياحية السابقة.



وقد ناقشت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن العام المنقضي وأقرت الميزانية العامة للغرفة موجهة الشكر إلى مجلس الإدارة علي ما حققه من إنجازات عديدة خلال العام المنقضي في مقدمتها بوابة العمرة المصرية.



وقد اتخذت الجمعية العمومية عدة قرارات مهمة منها زيادة المخصصات للتدريب وتنويع برامج التدريب لتشمل كافة الأنشطة السياحية والاستعانة بخبرات متميزة بتلك الدورات علي أن تشمل أصحاب شركات السياحة وجميع العاملين بالشركات .. وأكد حسام الشاعر أن المجلس لا يبخل مطلقا علي التدريب إيمانا بأهميته في رفع مستوي الجودة السياحية .. مشيرا الي انه تم خلال العام المنصرمين تخصيص أكبر ميزانية في تاريخ الغرفة للتدريب .. بجانب أكبر موازنة أيضا لدعم مشاركة شركات السياحة في المعارض والمؤتمرات الدولية لزيادة النمو السياحي.



وقررت الجمعية تشكيل لجنة انضباط لأول مرة بالغرفة من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لتحقيق الانضباط والقضاء علي أي أحداث أو تجاوزات مهنية وأخلاقية تحدث الفرقة داخل الشركات وتفتيت وحدتهم .. وتكليف اللجنة بوضع لائحة جزاءات يتم تطبيقها.



كما وافقت الجمعية على بدء وضع ضوابط حاسمة لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار التي تضر بالاقتصاد القومي ومصالح الشركات وتوقيع جزاءات رادعة علي المخالفين .. بجانب وضع ضوابط لمواجهة عمل السماسرة في تنظيم الرحلات السياحية وبما يضر بسمعة مصر السياحية بالخارج .. كما تم تكليف المجلس بوضع آلية لعمل الشركات طبقا للتطورات التكنولوجية الحديثة وآليات التسويق الإلكتروني.