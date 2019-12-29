نقابة البنوك والتأمينات تقرر.. دعوة وزيرة التضامن لبحث أحوال العاملين بالقطاع التأميني

وجه النائب جمال عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات نائب رئيس اتحاد العمال التهنئة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على الثقة التى حظيت بها من القيادة السياسية لتولى مسئولية الوزارة فى هذه المرحلة الهامة والحساسة التى تشهدها مصر.



أعلن عقبى على هامش اجتماع سكرتارية المراة العاملة والطفل بالنقابة العامة للبنوك والتأمينات برئاسة شعبان الوكيل النائب الأول عن دعوة وزيرة التضامن للاجتماع مع مجلس إدارة النقابة العامة لبحث أحوال العاملين بمديريات ومناطق التامينات الاجتماعية استعدادا لبدء تطبيق قانون التامينات والمعاشات الجديد اعتبارا من أول العام 2020.



صرحت شيرين جابر سكرتيرة المرأة العاملة والطفل بالنقابة العامة للبنوك والتأمينات بأن الاجتماع الذى حضره ممثلات اللجان النقابية استعرض خطة نشاط السكرتارية وقررت إقامة حفل تكريم لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة البواسل من العاملين فى القطاعات المصرفية والائتمانية والتأمين الاجتماعى وذلك بمناسبة احتفال مصر بعيد الشرطة.