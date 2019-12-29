القومى للمرأة ينظم ورشة عمل للواعظات والراهبات وخادمات الكنائس بالإسكندرية

يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده فى إطار حملة "احميها من الختان" التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.



بدأت أمس فعاليات ورشة عمل للواعظات والراهبات وخادمات الكنائس بالإسكندرية، وقد افتتحت ورشة العمل الدكتورة هند حنفي عضوة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس بالإسكندرية وإيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس.



وأكدت ايزيس محمود أن ورشة العمل تستهدف تعريف المجموعة الجديدة التى انضمت حديثًا من محافظة الإسكندرية إلى مجموعة سفيرات المحبة والسلام بحملة احميها من الختان وأهدافها ورسائلها، إلى جانب عرض تجاربهم وخبراتهن خلال حملات طرق الأبواب ومدى استجابة المستهدفات من الأنشطة الخدمية والتوعوية.



وعلى هامش ورشة العمل زارت المشاركات مكتبة الإسكندرية وتم الاستماع إلي شرح عن دور المكتبة في نشر الثقافة والعلوم.