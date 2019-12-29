AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القومى للمرأة ينظم ورشة عمل للواعظات والراهبات وخادمات الكنائس بالإسكندرية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:22 م
القومى للمرأة ينظم
القومى للمرأة ينظم ورشة عمل للواعظات
Advertisements
امل مجدى
يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده فى إطار حملة "احميها من الختان" التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

بدأت أمس فعاليات ورشة عمل للواعظات والراهبات وخادمات الكنائس بالإسكندرية، وقد افتتحت ورشة العمل الدكتورة هند حنفي عضوة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس بالإسكندرية وإيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس.

وأكدت ايزيس محمود أن ورشة العمل تستهدف تعريف المجموعة الجديدة التى انضمت حديثًا من محافظة الإسكندرية إلى مجموعة سفيرات المحبة والسلام بحملة احميها من الختان وأهدافها ورسائلها، إلى جانب عرض تجاربهم وخبراتهن خلال حملات طرق الأبواب ومدى استجابة المستهدفات من الأنشطة الخدمية والتوعوية.

وعلى هامش ورشة العمل زارت المشاركات مكتبة الإسكندرية وتم الاستماع إلي شرح عن دور المكتبة في نشر الثقافة والعلوم.
القومى للمرأة ينظم ورشة عمل للواعظات والراهبات وخادمات الكنائس بالإسكندرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي للمرأة: حملة «احميها من الختان» تنتهي 10 ديسمبر.. فيديو

رباب عبده: مناهضة العنف ضد المرأة والطفل تحتاج للتوعية طوال العام

مدير مركز المرأة للإرشاد: ختان الإناث أول حالة هتك عرض برضا الأهل

القومى للمرأة يطلق حملة طرق الأبواب فى 8 محافظات

الختان جريمة هتك عرض بموافقة الأهل.. القومى للمرأة يخصص الـ١٦ يوما العالمية لمناهضة العنف بحملة لحماية الفتيات.. وحقوقيون: الميراث الفكرى سبب هذه العادات

احميها من الختان.. ندوة تثقيفية لقومي المرأة ببني سويف .. صور

ترشيحاتنا

الداخلية الكويتية: مصرع وإصابة 5 مصريين

ميدو يرفع راية التحدي قبل مواجهة الأهلي ويرفض المعسكر

يوتيوب الفن| عملية تجميل هنا الزاهد.. حرب نبيلة عبيد ونادية الجندى.. شاهد

رئيس تثقيف القومي للتغذية يكشف عن علاقة الصابون السائل بالسرطان

خبيرة جيولوجيا تحذر: الكويت على موعد مع زلزال مدمر

مطرود برشلونة وبعبع جوارديولا.. العملاق تراوري يهدد حلم محمد صلاح ورفاقه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تسريحة القطتين.. لقاء الخميسى برفقة زوجة خالد سليم | شاهد

مجهولون يحطمون سيارات نادي المصري قبل مواجهة بيراميدز | صور

بـ شعر كيرلى.. داليا مصطفى بإطلالة بسيطة من معبد حتشبسوت