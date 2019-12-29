البرلمان يستجيب لـ أحمد موسى ويدرس تغليظ العقوبة في حوادث الطرق..نواب: تعديل القانون سيخفض معدلات الجريمة.. ونائب يطالب بإعادة النظر فى قيمة التعويضات

تشريعية البرلمان:
عقوبة السجن 7 سنوات فى حوادث قتل السيارات أصبحت غير كافية
الحبس 15 عاما.. مقترح برلمانى لتشديد عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات
برلمانى:
الحبس 15 عاما.. مقترح برلمانى لتشديد عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات
برلمانى:
لسنا فى حاجة لتشديد العقوبات فى حوادث السيارات..ولابد من الإلتزام بشروط الأمن
سادت حالة من الجدل بين عدد من النواب حول تغليظ العقوبة فى حوادث السيارات ، حيث أكد عدد من النواب أننا لسنا فى حاجة إلى تشديد العقوبات فى جريمة القتل الخطأ فى حوادث السيارات ، ولابد من الإلتزام بشروط الأمن والمتانة بالنسبة لقيادة المركبات ، كما أنه من الممكن أن يحدث عطل مفاجئ أثناء قيادة السيارة يتسبب فى حادث بالخطأ ، فيما طالب البعض الاخر بضرورة أن يكون هناك تعديل فى قانون العقوبات، بحيث تصل عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات إلى السجن المشدد 15 عاما.
وقال إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه عندما صدر قانون العقوبات كان في وقت معين لتحقيق الردع المطلوب، موضحا أنه في الفترة الأخيرة زادت الحوادث التي تحصد أرواح المصريين.
وأوضح الطماوي، خلال حلقة أمس من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أن النواب سيهتم بتغليظ العقوبة على من يقتل أشخاص في حوادث السيارات، منوها بأن عقوبة السجن 7 سنوات أصبحت غير كافية.
وفي استجابة للإعلامي أحمد موسى، أشار الطماوي، أنه في الوقت الحالي أصبح من الضرورى تعديل القانون لنصل الى الردع المطلوب ليتم انخفاض معدلات هذه الجريمة.
وانتقد أحمد موسى، وقوع حادث ضخم في طريق بورسعيد _ دمياط، ووفاة 22 عاملا وإصابة 8 آخرين.
وأضاف خلال حلقة أمس من برنامج «على مسئوليتي»، أن سيارة نقل ثقيل أطاحت بأتوبيس كان يقل عمال في طريق عودتهم من اشغالهم، مستنكرا إهمال سائقي النقل الثقيل الذين يقودون السيارات بسرعة جنونية.
وأشار موسى، أن معظم الحوادث بسبب سيارات النقل الثقيل، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على كل سائق مخطئ ويتسبب في قتل المصريين.
وقال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إننا نناقش حاليا داخل البرلمان قانون المرور الجديد، الذى يضع عقوبات على المخالفات المرورية، مشيرا إلى ضرورة مراجعة عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات إذا تعمد الجانى القتل أو تسبب القتل بسبب إهمال ورعونة.
وطالب حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بتشديد عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات، بحيث تصل إلى الحبس 10 سنوات، مشيرا إلى أن إحدى الدول الأفريقية تصنف القتل الخطأ فى حوادث السيارات كجناية وتصل فيها العقوبة إلى الإعدام.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ضرورة أن يكون هناك تعديل فى قانون العقوبات، بحيث تصل عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات إلى السجن المشدد 15 عاما.
وطالب بإعادة النظر فى قانون التأمين الإجبارى بالنسبة لقيمة التعويضات للضحايا فى حوادث السيارات، بحيث يتم زيادتها من 40 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه.
وقال النائب عبد المنعم العليمى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن العبرة ليست بتشديد العقوبات فى جريمة القتل الخطأ فى حوادث السيارات ، ولكن لابد من الإلتزام بشروط الأمن والمتانة بالنسبة لقيادة المركبات ، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحدث عطل مفاجئ أثناء قيادة السيارة يتسبب فى حادث بالخطأ.
وأشار العليمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة الإلتزام بالسرعة المقررة فى الأماكن التى بها منحنيات ، ولابد ان تكون هناك عوامل لتهدئة سرعة الأماكن المكتظة بالسكان ، بالإضافة إلى ضرورة تنسيق الطرق الإقليمية ، بحيث يكون بها إشارات لقائدى السيارات.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان : إذا كانت هناك عقوبة مشددة على جريمة القتل الخطأ فى حوادث السيارات فلابد أن تتناسب هذه العقوبة مع حجم الجرم.
سادت حالة من الجدل بين عدد من النواب حول تغليظ العقوبة فى حوادث السيارات ، حيث أكد عدد من النواب أننا لسنا فى حاجة إلى تشديد العقوبات فى جريمة القتل الخطأ فى حوادث السيارات ، ولابد من الإلتزام بشروط الأمن والمتانة بالنسبة لقيادة المركبات ، كما أنه من الممكن أن يحدث عطل مفاجئ أثناء قيادة السيارة يتسبب فى حادث بالخطأ ، فيما طالب البعض الاخر بضرورة أن يكون هناك تعديل فى قانون العقوبات، بحيث تصل عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات إلى السجن المشدد 15 عاما.
وقال إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه عندما صدر قانون العقوبات كان في وقت معين لتحقيق الردع المطلوب، موضحا أنه في الفترة الأخيرة زادت الحوادث التي تحصد أرواح المصريين.
وأوضح الطماوي، خلال حلقة أمس من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أن النواب سيهتم بتغليظ العقوبة على من يقتل أشخاص في حوادث السيارات، منوها بأن عقوبة السجن 7 سنوات أصبحت غير كافية.
وفي استجابة للإعلامي أحمد موسى، أشار الطماوي، أنه في الوقت الحالي أصبح من الضرورى تعديل القانون لنصل الى الردع المطلوب ليتم انخفاض معدلات هذه الجريمة.
وانتقد أحمد موسى، وقوع حادث ضخم في طريق بورسعيد _ دمياط، ووفاة 22 عاملا وإصابة 8 آخرين.
وأضاف خلال حلقة أمس من برنامج «على مسئوليتي»، أن سيارة نقل ثقيل أطاحت بأتوبيس كان يقل عمال في طريق عودتهم من اشغالهم، مستنكرا إهمال سائقي النقل الثقيل الذين يقودون السيارات بسرعة جنونية.
وأشار موسى، أن معظم الحوادث بسبب سيارات النقل الثقيل، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على كل سائق مخطئ ويتسبب في قتل المصريين.
وقال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إننا نناقش حاليا داخل البرلمان قانون المرور الجديد، الذى يضع عقوبات على المخالفات المرورية، مشيرا إلى ضرورة مراجعة عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات إذا تعمد الجانى القتل أو تسبب القتل بسبب إهمال ورعونة.
وطالب حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بتشديد عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات، بحيث تصل إلى الحبس 10 سنوات، مشيرا إلى أن إحدى الدول الأفريقية تصنف القتل الخطأ فى حوادث السيارات كجناية وتصل فيها العقوبة إلى الإعدام.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ضرورة أن يكون هناك تعديل فى قانون العقوبات، بحيث تصل عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات إلى السجن المشدد 15 عاما.
وطالب بإعادة النظر فى قانون التأمين الإجبارى بالنسبة لقيمة التعويضات للضحايا فى حوادث السيارات، بحيث يتم زيادتها من 40 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه.
وقال النائب عبد المنعم العليمى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن العبرة ليست بتشديد العقوبات فى جريمة القتل الخطأ فى حوادث السيارات ، ولكن لابد من الإلتزام بشروط الأمن والمتانة بالنسبة لقيادة المركبات ، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحدث عطل مفاجئ أثناء قيادة السيارة يتسبب فى حادث بالخطأ.
وأشار العليمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة الإلتزام بالسرعة المقررة فى الأماكن التى بها منحنيات ، ولابد ان تكون هناك عوامل لتهدئة سرعة الأماكن المكتظة بالسكان ، بالإضافة إلى ضرورة تنسيق الطرق الإقليمية ، بحيث يكون بها إشارات لقائدى السيارات.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان : إذا كانت هناك عقوبة مشددة على جريمة القتل الخطأ فى حوادث السيارات فلابد أن تتناسب هذه العقوبة مع حجم الجرم.