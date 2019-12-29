البرلمان يستجيب لـ أحمد موسى ويدرس تغليظ العقوبة في حوادث الطرق..نواب: تعديل القانون سيخفض معدلات الجريمة.. ونائب يطالب بإعادة النظر فى قيمة التعويضات

تشريعية البرلمان:

عقوبة السجن 7 سنوات فى حوادث قتل السيارات أصبحت غير كافية

الحبس 15 عاما.. مقترح برلمانى لتشديد عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات

برلمانى: