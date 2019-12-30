تسريبات تظهر هاتف جوجل القادم في 2020.. فيديو وصور

أظهرت مجموعة من الصور المسربة تصميم هاتف شركة جوجل القادم Pixel 4A، وتوضح التسريبات أن الهاتف سيحتوي على شاشة مسطحة غير منحنية بقياس 5.7 بوصة أو 5.8 بوصة تتضمن ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية فردية، بحسب ما ذكره موقع "neowin".



ويحتوي الجزء الخلفي للهاتف على مظهر غير لامع إلى جانب كاميرا بارزة، والتي يشبه تصميمها تصميم كاميرا Pixel 4 وكذلك سلسلة iPhone 11، لكن بعدسة واحدة فقط وفلاش LED، ووفقا للمسرب الشهير المسمي "Onleaks"، سيكون هناك المزيد من المستشعرات الموجودة داخل وحدة الكاميرا، كما يوجد في الجهة الخلفية مستشعر البصمة الفعلي وشعار جوجل G.



وبحسب الصور، فإن هناك سماعة أذن رفيعة أعلى الشاشة، مع حواف سميكة جدا حول الشاشة، لكن الحواف الموجودة أعلى الشاشة وأسفلها أصغر من السابق، ومن غير الواضح ما إذا كان الجهاز سيدعم تقنية Motion Sense التي تستند إلى Project Soli للتحكم في الإيماءات، خاصة وأن الحواف أضيق من Pixel 4.



ويوجد على الحافة اليمنى زر التحكم في مستوى الصوت وزر الطاقة بلون برتقالي، بينما تتضمن الحافة العلوية منفذ الصوت بقياس 3.5 ميليمتر، في حين تحتوي الحافة السفلية على منفذ USB Type-C ومكبرات الصوت، ويظهر التصميم أن هاتف Pixel 4A سيكون أصغر في الحجم بالمقارنة مع هاتف Pixel 3A، وذلك بفضل الحواف الأضيق، وستكون أبعاد الجهاز 144.2×69.5×8.2 ميليمتر.



يذكر أن شركة جوجل أطلقت سلسلة هواتف بيكسل Pixel الذكية من الفئة المتوسطة في شهر مايو الماضي، والتي من بينها هواتف Pixel 3A و 3A XL.