AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تسريبات تظهر هاتف جوجل القادم في 2020.. فيديو وصور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
Google Pixel
Google Pixel
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أظهرت مجموعة من الصور المسربة تصميم هاتف شركة جوجل القادم Pixel 4A، وتوضح التسريبات أن الهاتف سيحتوي على شاشة مسطحة غير منحنية بقياس 5.7 بوصة أو 5.8 بوصة تتضمن ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية فردية، بحسب ما ذكره موقع "neowin".

ويحتوي الجزء الخلفي للهاتف على مظهر غير لامع إلى جانب كاميرا بارزة، والتي يشبه تصميمها تصميم كاميرا Pixel 4 وكذلك سلسلة iPhone 11، لكن بعدسة واحدة فقط وفلاش LED، ووفقا للمسرب الشهير المسمي "Onleaks"، سيكون هناك المزيد من المستشعرات الموجودة داخل وحدة الكاميرا، كما يوجد في الجهة الخلفية مستشعر البصمة الفعلي وشعار جوجل G.

وبحسب الصور، فإن هناك سماعة أذن رفيعة أعلى الشاشة، مع حواف سميكة جدا حول الشاشة، لكن الحواف الموجودة أعلى الشاشة وأسفلها أصغر من السابق، ومن غير الواضح ما إذا كان الجهاز سيدعم تقنية Motion Sense التي تستند إلى Project Soli للتحكم في الإيماءات، خاصة وأن الحواف أضيق من Pixel 4.

ويوجد على الحافة اليمنى زر التحكم في مستوى الصوت وزر الطاقة بلون برتقالي، بينما تتضمن الحافة العلوية منفذ الصوت بقياس 3.5 ميليمتر، في حين تحتوي الحافة السفلية على منفذ USB Type-C ومكبرات الصوت، ويظهر التصميم أن هاتف Pixel 4A سيكون أصغر في الحجم بالمقارنة مع هاتف Pixel 3A، وذلك بفضل الحواف الأضيق، وستكون أبعاد الجهاز 144.2×69.5×8.2 ميليمتر.

يذكر أن شركة جوجل أطلقت سلسلة هواتف بيكسل Pixel الذكية من الفئة المتوسطة في شهر مايو الماضي، والتي من بينها هواتف Pixel 3A و 3A XL.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بميزات مبهرة.. جوجل تطرح أحدث هواتفها Pixel 4

شبه الأكورديون.. TCL تكشف عن هاتف خارق قابل للطي وثلاثي الشاشات

تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف Nova 6 من هواوي

طريقة الحصول على ميزات كاميرا Pixel 4 على هواتف Android الذكية الأخرى

تسريبات تكشف تصميم ومواصفات Galaxy S11 القادم.. صور

بمناسبة الـ Black Friday.. جوجل تطرح Pixel 4 بخصم 3300 جنيه

ترشيحاتنا

رسميًا.. الهلال السعودى يتفوق على الترجي والزمالك ويتوج بجائزة أفضل نادٍ عربي

مدرب تونسي يكشف فرص الأهلي والزمالك فى التأهل لـ دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

حبس المدير الفني ومدرب منتخب مصر لرفع الأثقال بسبب أزمة المنشطات

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول اتفاقية اعتبار لاعب دول شمال إفريقيا محليا

بفستان محتشم ميك أب صاخب.. عبير منير تبهر متابعيها بـ إطلالة جذابة

أغضبت جماهيرها عبر Netflix.. التركية بيرين سات حسناء لا تتمنع عن الإثارة | صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش

قرار عاجل من النائب العام بشأن السائق المتسبب فى حادث تصادم بورسعيد