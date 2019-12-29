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برلمان

برلماني: الإهمال أصاب كل شيء في القناطر الخيرية.. ولا بد من تصحيح الأوضاع

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:23 م
القناطر الخيرية
القناطر الخيرية
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فريدة محمد
قال النائب حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطفاه الله لقيادة مصر في حقبة من أصعب حقبها التاريخية، مشيرا إلى أنه لولا السيسي لكان مصير مصر كسائر دول الجوار التي تعاني الحروب الأهلية.

وأضاف عبد الحميد خلال كلمته للترحيب بالوفد البرلماني الذي يقوم بزيارة مدينة القناطر الخيرية أنه لولا الرئيس السيسي لكان مصيرنا مثل سوريا والعراق وليبيا.

وأشاد عضو مجلس النواب بدعم الرئيس السيسي القناطر الخيرية، مؤكدا أنه تم اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه لمستشفى القناطر الخيرية وتم صرف 170 مليونا منها علي المشروع.

وشن النائب هجوما شديدا على المتسببين في التقاعس وعدم تنفيذ البرنامج الزمني للمستشفى، منتقدا عدم وجود مشرحة بالمستشفيات قائلا: "مفيش مشرحة ولو فيه حالة عاوزة تشريح بتروح بنها والناس بتتبهدل ويبقي موت وخراب ديار".

وأشار النائب إلى أن الإهمال أصاب كل شيء في القناطر ولا بد من تصحيح الأوضاع.
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