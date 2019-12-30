AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: 3 قوانين ضمن أولويات البرلمان لإصدارها خلال دور الانعقاد الحالي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب خالد حنفى ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن هناك عدد من التشريعات التى من المنتظر أن يصدرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي ، باعتبارها من القوانين المكملة للدستور.

وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين تتمثل فى قانون المحليات وقانون مجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب.

و أوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا فى حاجة إلى تنفيذ قانون ذوى الإعاقة على أرض الواقع ، بعد إصداره من مجلس النواب.

كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.

وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشريعية البرلمان: لابد من إقرار 4 قوانين مكملة للدستور في الانعقاد الحالي

صحة البرلمان: مناقشة أزمة تكليف الأطباء خلال اجتماعاتنا المقبلة

رفع جلسة النواب.. رفض مناقشة قوانين الزراعة ومنادي السيارات

مارجريت عازر: 4 قوانين على أولوية إصدار البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي

مشروع قانون أمام البرلمان بشأن احتياجات الإعاقة السمعية

تشريعية البرلمان تكشف أهم القوانين المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الحالي

ترشيحاتنا

الطريق طويل.. تعليق يورجن كلوب بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي

بعد أزمة اعتقالها .. 20 صورة تبرز أناقة وجمال دنيا بطمة

أحمد قذاف الدم يكشف سر تكريم معمر القذافي لأردوغان.. فيديو

مرتضى منصور يفتح النار على اتحاد الكرة وسيد عبد الحفيظ

لميس جابر تكشف عن حقيقة أصول العثمانيين| شاهد

داعية يكشف عن آية قرآنية تحل مشاكل وأزمات الناس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش