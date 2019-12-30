نائب: 3 قوانين ضمن أولويات البرلمان لإصدارها خلال دور الانعقاد الحالي

قال النائب خالد حنفى ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن هناك عدد من التشريعات التى من المنتظر أن يصدرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي ، باعتبارها من القوانين المكملة للدستور.



وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين تتمثل فى قانون المحليات وقانون مجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب.



و أوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا فى حاجة إلى تنفيذ قانون ذوى الإعاقة على أرض الواقع ، بعد إصداره من مجلس النواب.



كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.



وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.



وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.