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فن

أجدع ست شوفتها فى حياتى.. سهير رمزي بصحبة زوجها وبوسي شلبي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:41 م
صدى البلد
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محمد بدران


شاركت الفنانة سهير رمزي، متابعيها صورة جديدة لها بصحبة زوجها رجل الاعمال علاء الشربينى والاعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت سهير رمزي، في الصورة، بإطلالة مميزة وتركت شعرها منسدلا عبر أكتافها، ولم تتكلف في وضع المكياج، مع أحمر شفاة باللون الأحمر وكانت ترتدى بلوفر أسود.

وعلقت قائلة "حبيبتى بوسي شلبي اجدع ست شوفتها فى حياتى كل الحب والاحترام لقلبك الجميل " حيث لاقت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وشارك جمهور ومتابعي سهير رمزى، بالتعليقات على الصورة:" قمر - ربنا يبارك فيكم - كل عام وانتم بخير - حبيبتى".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سهير رمزى هو مسلسل " قصر العشاق "، والذى شارك فى بطولته كل من عزت العلايلى وبوسى ورانيا فريد شوقي وخالد زكي.
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