مهددة بالانقراض .. إطلاق سراح سلحفاة إلى البحر في العريش

أناب الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، جمال حلمي مدير عام شئون البيئة بالديوان العام ، بحضور اطلاق سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض بشاطئ جامعة سيناء بالعريش، كي تعود إلى بيئتها الطبيعية في مياه البحر الأبيض المتوسط، بعد رحلة علاج استمرت اسبوعا.



كما حضر الاحتفال الدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء، باسم ربيع، مدير محمية الزرانيق، وعبد الرحمن مكاوي، استاذ بكلية الأسنان بجامعة سيناء وعضو فريق إنقاذ السلاحف وعماد السعدي، قصاص أثر السلاحف البحرية وعدد من المهتمين بالسلاحف ومنظمات المجتمع المدنى.



وأكد عبد الرحمن مكاوي، استاذ بكلية الأسنان بجامعة سيناء وعضو فريق إنقاذ السلاحف، أن الفريق تلقي بلاغا بوجود سلحفاة بحريه خضراء بمحل أسماك بالقاهرة، حيث توجه الفريق الي المحل، وقام باستلام السلحفاه.



وأضاف أنه تم إجراء الإسعافات الأولية لها، حيث كانت تعانى من نزيف لبى ناتج عن كسر ظفر الزعنفه الاماميه اليمنى و كسر بطرف الصدفه الأيسر الخلفى، وتم إيداعها بحوض ماء مذاب به ملح بحرى بتركيز عال، حتى يتم إعادة تأهيلها وعلاجها حيث أنها تعانى من التهاب بالرئه يمنعها من الغوص مع تحسن واضح فى علامتها الحيوية من انتظام معدل التنفس و استعادة نشاطها وبداية الحركة.



وأشار الي انها تزن ٥٢ كيلو جراما تقريبا وطول الصدفة ٧٨ سنتيمترا وعرضها ٦٧ سنتيمترا، مشيرا الي نقل السلحفاة الي جامعة سيناء، ووضعها بحوض مياه تم حفره علي ساحل البحر، لمتابعة الحالة الصحية السلحفاة قبل إطلاقها في مياه البحر الأبيض المتوسط، وقيام فريق من المتابعة بمتابعة حالتها لمدة ٢٤ ساعة.



بدوره أكد الدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء، أن هناك ٣ انواع من السلاحف في مياه البحر الأبيض المتوسط، وهي السلحفاة البحرية الخضراء والسلحفاة كبيرة الرأس، والسلحفاة جلدية الظهر، وأن النوعين الأول والثاني مهددان بالانقراض، ويعد ساحل مصر الشمالي وخاصة ساحل محافظة شمال سيناء من رفح شرقا وحتي بالوظه غربا نطاقا لوضع بيض هذه السلاحف.



وأضاف أن من بين العوامل التى تؤدي إلى انقراض السلاحف البحرية بناء القري والمنتجعات السياحية وصيد السلاحف والسلوكيات الخاطئة للمصطافين.



من جانبه شدد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل على وضع برنامج توعية في الجامعات والمعاهد والمدارس عن البيئة وحمايتها، بجانب انشاء مركز لتكاثر السلاحف وحماية البيئة، بجانب عقد مؤتمر لتوعية الشباب بشمال سيناء للحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية.