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أخبار العالم

قرار جديد عن جوازات السفر منتهية الصلاحية في السعودية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:19 م
جواز السفر السعودي
جواز السفر السعودي
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محمود نوفل
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني توجيهاتها لجميع شركات الطيران والطيران الخاص العاملة في المملكة، باعتبار جوازات سفر مواطني المملكة العربية السعودية ومواطني الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول لمدة 6 أشهر بعد تاريخ انتهاء صلاحية الجواز.

جاء ذلك بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعتبر جوازات السفر السعودية والأمريكية سارية المفعول لمدة 6 أشهر بعد تاريخ انتهاء جواز السفر وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ السعودية.

كما يُسمح لأي من مواطني البلدين ممن بحوزتهم جوازات سفر سارية المفعول بالدخول إلى البلد الآخر حتى آخر يوم في صلاحية جواز السفر الموضحة في الجواز السعودي أو الأمريكي.

وشددت الهيئة على جميع شركات الطيران والطيران الخاص العاملة بالمملكة العربية السعودية الأخذ علما بالاتفاقية الموقعة بين البلدين والتقيد بها.
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