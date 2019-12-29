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رياضة

بعد التعادل مع زيسكو.. ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:23 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
انتهت مساء أمس الجولة الثالثة لـ المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الزمالك، زيسكو يونايتد، أول اغسطس ومازيمبي. 

وتعادل فريق الزمالك امام زيسكو في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم فى الجولة الثالثة ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك الي النقطة الرابعه فى المركز الثاني ، بينما ارتفع رصيد زيسكو الي النقطة الثانية فى المركز الثالث.

وتضم المجموعة الأولى، كلا من، مازيمبي، الزمالك المصري، زيسكو يونايتد، أول أغسطس الأنجولي.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالآتي:

-مازيمبي 7 نقاط
- الزمالك 4 نقاط
- أول أغسطس نقطتان
- زيسكو يونايتد نقطتان
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